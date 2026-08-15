Depois de uma classificação bastante disputada, Pascal Wehrlein conquistou a ponta para a corrida 1 da Fórmula E em Londres e venceu, conseguindo aproveitar muito bem a bandeira amarela causada pelo abandono de Lucas Di Grassi.

Wehrlein fez uma ótima largada, enquanto o brasileiro Lucas Di Grassi, que se despede da categoria, foi punido, mas conseguiu pular de 20º para 18º já nas primeiras voltas.

A Porsche conseguiu a primeira fila, colocando Nico Muller para proteger a vitória de Pascal. Os companheiros de equipe

Na sexta volta, Zane Maloney acabou quebrando sem bater em nada, colocando fim à sua prova e trazendo uma bandeira amarela para o traçado. Nesse momento, Felipe Drugovich acabava desperdiçando seu modo ataque, ou seja, os dois minutos de potência extra para fazer ultrapassagens.

Por estar acima da velocidade permitida sob bandeira amarela, Di Grassi recebeu mais uma punição de cinco segundos.

Na 21ª volta, enquanto os pilotos estavam fazendo suas paradas para recarga, menos Wehrlein, Di Grassi acabou batendo e causando mais uma bandeira amarela. Sendo assim, Pascal conseguiu aproveitar o ritmo mais lento e perdeu pouco tempo nos boxes.

As grandes disputas voltaram a acontecer no fim da corrida, inclusive com uma batida entre Edoardo Mortara e Dan Ticktum, que fez o carro 22 cair para sétimo. Mais à frente, Wehrlein tinha quatro segundos de vantagem sobre Jake Dennis e mais de 20 segundos sobre Antonio Felix da Costa.

Pascal cruzou a linha de chegada em primeiro, assumindo a liderança do campeonato, com Dennis em segundo e Da Costa em terceiro. Drugovich terminou em 16º, enquanto Di Grassi não finalizou a penúltima corrida na categoria.

Posição Piloto Gap 1 Wehrlein LEADER 2 Dennis 5.777 3 Da Costa 22.308 4 Buemi 23.729 5 Mortara 23.969 6 Barnard 24.480 7 Ticktum 27.579 8 Evans 30.540 9 Cassidy 31.547 10 Rowland 33.880 11 Müller 41.574 12 Günther 41.964 13 De Vries 42.361 14 Ericsson 47.982 15 Nato 58.243 16 Drugovich 15.188 17 Martí OUT 18 Vergne OUT 19 Di Grassi OUT 20 Maloney OUT

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