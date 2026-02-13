F-E: Wehrlein domina e vence corrida um em Jeddah; Drugovich é 15º e Di Grassi 16º
Alemão da Porsche segurou ataques de Maximilian Gunther e Edoardo Mortara
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team
Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images
A Fórmula E deu início aos trabalhos de mais uma etapa da temporada 2025/2026 e chegou a Jeddah, que terá duas corridas neste fim de semana. A primeira prova aconteceu nesta sexta-feira e Pascal Wehrlein, da Porsche, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por Edoardo Mortara e Mitch Evans.
Felipe Drugovich largou da 17ª colocação e ganhou duas posições, terminando a sexta-feira como 15º. Cumprindo penalidade e saindo como último, Lucas Di Grassi foi 16º.
Com os resultados desta sexta-feira, Wehrlein chega a 64 pontos na classificação geral e assume a liderança do campeonato. Com 48 pontos, Nick Cassidy, da Citroen, é segundo e Edoardo Mortara é terceiro com 47.
Como foi
Antes mesmo da largada, Nyck DeVries, da Mahindra, teve problemas para iniciar o carro e foi para boxes. O holândes acabou não participando da prova.
Quando as luzes se apagaram, a largada foi agitada, com Edoardo Mortara perdendo a liderança nos primeiros metros. Saindo da segunda colocação, Maximilian Gunther assumiu a ponta, seguido por Norman Nato e Taylor Barnard, que superaram Wehrlein. O suíço da Mahindra terminou a primeira volta na quinta colocação. Mais atrás no pelotão, Zane Maloney teve problemas com uma das rodas dianteiras e ficou parado na pista, o que acionou a bandeira amarela.
Pouco tempo depois, a direção de prova decidiu colocar o safety car na pista para que o carro do barbadiano da Lola fosse retirado.
Na volta 3 a pista foi liberada e não demorou para Nato ultrapassar Gunther e assumir a liderança. As posições se mantiveram estáveis nos momentos seguintes, com o francês da Nissan se mantendo a frente com um segundo de vantagem. Na parte final do pelotão, Di Grassi, que largou como último, era 16º e Drugovich 18º.
Após pressionar o alemão da Penske, Wehrlein conseguiu superar Gunther e chegou a segunda colocação na volta 15. Não demorou e o piloto da Porsche assumiu a liderança na volta seguinte, quando, coincidentemente, o pit boost ficou disponível.
Nesse momento, diversos pilotos aproveitaram e foram para o box. Em provas com pit boost, pilotos devem fazer suas paradas e recarregar uma parte da bateria do carro. O procedimento todo leva quase um minuto, pois o carregamento dura 30 segundos. Na volta 18, praticamente metade do grid já tinha ido aos boxes, com Barnard liderando entre aqueles que já tinham parado e Gunther na liderança geral.
Líder antes do pit boost, Wehrlein parou na volta 18 e conseguiu retornar também como líder virtual. O alemão da Porsche chegou a perder a posição para Gunther, que parou pouco tempo depois, mas por estar com o modo ataque ativado, pôde retomar a liderança.
Drugovich foi o último a parar, fechando as idas aos boxes na volta 21. O brasileiro da Andretti voltou como 16º, a frente de Di Grassi e Eriksson. Enquanto isso, Wehrlein, Dennis, Da Costa, Ticktum e Barnard eram o top 5.
As cinco primeiras posições foram alvo de um intenso 'troca-troca' nas voltas seguintes, tendo inclusive a recuperação de Mortara, que conseguiu superar os rivais e, na volta 29, era segundo atrás do alemão da Porsche, que liderava com vantagem de mais de quatro segundos. Evans também avançou e ocupava a terceira posição, seguido por Muller e Da Costa.
No fim, Wehrlein foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada com tranquilidade, seguido por Mortara e Evans.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pontos
|1
|P. WehrleinPorsche Team
|94
|32
|
47'18.506
|25
|2
|E. MortaraMahindra Racing
|48
|32
|
+2.677
47'21.183
|2.677
|18
|3
|M. EvansJaguar Racing
|9
|32
|
+7.097
47'25.603
|4.420
|15
|4
|N. MüllerPorsche Team
|51
|32
|
+8.735
47'27.241
|1.638
|12
|5
|A. Felix da CostaJaguar Racing
|13
|32
|
+9.153
47'27.659
|0.418
|10
|6
|N. CassidyCitroën Racing
|37
|32
|
+11.381
47'29.887
|2.228
|8
|7
|S. BuemiVirgin Racing
|16
|32
|
+11.836
47'30.342
|0.455
|6
|8
|J. VergneCitroën Racing
|25
|32
|
+12.305
47'30.811
|0.469
|4
|9
|J. DennisAndretti Formula E
|27
|32
|
+12.726
47'31.232
|0.421
|2
|10
|T. BarnardDS Penske
|77
|32
|
+13.125
47'31.631
|0.399
|1
|11
|M. GuntherDS Penske
|7
|32
|
+16.048
47'34.554
|2.923
|12
|D. TicktumCupra Kiro
|33
|32
|
+16.283
47'34.789
|0.235
|13
|N. NatoNissan e.dams
|23
|32
|
+16.718
47'35.224
|0.435
|14
|
P. MartíCupra Kiro
|3
|32
|
+17.048
47'35.554
|0.330
|15
|F. DrugovichAndretti Formula E
|28
|32
|
+19.871
47'38.377
|2.823
|16
|L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|32
|
+20.280
47'38.786
|0.409
|17
|O. RowlandNissan e.dams
|1
|32
|
+22.257
47'40.763
|1.977
|18
|J. ErikssonVirgin Racing
|14
|32
|
+43.191
48'01.697
|20.934
|dnf
|Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|0
|
|dns
|N. de VriesMahindra Racing
|21
|0
|
