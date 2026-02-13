Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Fórmula E

F-E: Wehrlein domina e vence corrida um em Jeddah; Drugovich é 15º e Di Grassi 16º

Alemão da Porsche segurou ataques de Maximilian Gunther e Edoardo Mortara

Olivia Nogueira
Editado:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

A Fórmula E deu início aos trabalhos de mais uma etapa da temporada 2025/2026 e chegou a Jeddah, que terá duas corridas neste fim de semana. A primeira prova aconteceu nesta sexta-feira e Pascal Wehrlein, da Porsche, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por Edoardo Mortara e Mitch Evans.

Leia também:

Felipe Drugovich largou da 17ª colocação e ganhou duas posições, terminando a sexta-feira como 15º.  Cumprindo penalidade e saindo como último, Lucas Di Grassi foi 16º.

Com os resultados desta sexta-feira, Wehrlein chega a 64 pontos na classificação geral e assume a liderança do campeonato. Com 48 pontos, Nick Cassidy, da Citroen, é segundo e Edoardo Mortara é terceiro com 47. 

Como foi

Antes mesmo da largada, Nyck DeVries, da Mahindra, teve problemas para iniciar o carro e foi para boxes. O holândes acabou não participando da prova. 

Quando as luzes se apagaram, a largada foi agitada, com Edoardo Mortara perdendo a liderança nos primeiros metros. Saindo da segunda colocação, Maximilian Gunther assumiu a ponta, seguido por Norman Nato e Taylor Barnard, que superaram Wehrlein. O suíço da Mahindra terminou a primeira volta na quinta colocação. Mais atrás no pelotão, Zane Maloney teve problemas com uma das rodas dianteiras e ficou parado na pista, o que acionou a bandeira amarela. 

Pouco tempo depois, a direção de prova decidiu colocar o safety car na pista para que o carro do barbadiano da Lola fosse retirado.

Na volta 3 a pista foi liberada e não demorou para Nato ultrapassar Gunther e assumir a liderança. As posições se mantiveram estáveis nos momentos seguintes, com o francês da Nissan se mantendo a frente com um segundo de vantagem. Na parte final do pelotão, Di Grassi, que largou como último, era 16º e Drugovich 18º. 

Após pressionar o alemão da Penske, Wehrlein conseguiu superar Gunther e chegou a segunda colocação na volta 15. Não demorou e o piloto da Porsche assumiu a liderança na volta seguinte, quando, coincidentemente, o pit boost ficou disponível. 

Nesse momento, diversos pilotos aproveitaram e foram para o box. Em provas com pit boost, pilotos devem fazer suas paradas e recarregar uma parte da bateria do carro. O procedimento todo leva quase um minuto, pois o carregamento dura 30 segundos. Na volta 18, praticamente metade do grid já tinha ido aos boxes, com Barnard liderando entre aqueles que já tinham parado e Gunther na liderança geral. 

Líder antes do pit boost, Wehrlein parou na volta 18 e conseguiu retornar também como líder virtual. O alemão da Porsche chegou a perder a posição para Gunther, que parou pouco tempo depois, mas por estar com o modo ataque ativado, pôde retomar a liderança. 

Drugovich foi o último a parar, fechando as idas aos boxes na volta 21. O brasileiro da Andretti voltou como 16º, a frente de Di Grassi e Eriksson. Enquanto isso, Wehrlein, Dennis, Da Costa, Ticktum e Barnard eram o top 5. 

As cinco primeiras posições foram alvo de um intenso 'troca-troca' nas voltas seguintes, tendo inclusive a recuperação de Mortara, que conseguiu superar os rivais e, na volta 29, era segundo atrás do alemão da Porsche, que liderava com vantagem de mais de quatro segundos. Evans também avançou e ocupava a terceira posição, seguido por Muller e Da Costa. 

No fim, Wehrlein foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada com tranquilidade, seguido por Mortara e Evans.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pontos
1 P. WehrleinPorsche Team 94 32

47'18.506

   25
2 E. MortaraMahindra Racing 48 32

+2.677

47'21.183

 2.677 18
3 M. EvansJaguar Racing 9 32

+7.097

47'25.603

 4.420 15
4 N. MüllerPorsche Team 51 32

+8.735

47'27.241

 1.638 12
5 A. Felix da CostaJaguar Racing 13 32

+9.153

47'27.659

 0.418 10
6 N. CassidyCitroën Racing 37 32

+11.381

47'29.887

 2.228 8
7 S. BuemiVirgin Racing 16 32

+11.836

47'30.342

 0.455 6
8 J. VergneCitroën Racing 25 32

+12.305

47'30.811

 0.469 4
9 J. DennisAndretti Formula E 27 32

+12.726

47'31.232

 0.421 2
10 T. BarnardDS Penske 77 32

+13.125

47'31.631

 0.399 1
11 M. GuntherDS Penske 7 32

+16.048

47'34.554

 2.923  
12 D. TicktumCupra Kiro 33 32

+16.283

47'34.789

 0.235  
13 N. NatoNissan e.dams 23 32

+16.718

47'35.224

 0.435  
14
P. MartíCupra Kiro
 3 32

+17.048

47'35.554

 0.330  
15 F. DrugovichAndretti Formula E 28 32

+19.871

47'38.377

 2.823  
16 L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 32

+20.280

47'38.786

 0.409  
17 O. RowlandNissan e.dams 1 32

+22.257

47'40.763

 1.977  
18 J. ErikssonVirgin Racing 14 32

+43.191

48'01.697

 20.934  
dnf Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 0

 

    
dns N. de VriesMahindra Racing 21 0

 

    
 
