A primeira classificação da 12ª temporada da Fórmula E foi bastante movimentada. Nas ruas de São Paulo, Jake Dennis foi o pole deste sábado, mas não por ter o melhor tempo.

A disputa da final entre Dennis e Pascal Wehrlein acabou perdendo o brilho de certa forma. Antes da sessão derradeira se iniciar, o alemão da Porsche foi punido em três posições no grid, dando a pole automaticamente para o piloto da Andretti. Na pista, Wehrlein foi o mais rápido pela terceira vez consecutiva na capital paulista, mas inicia a corrida em quarto.

Felipe Drugovich e Lucas di Grassi tiveram um quali complicado. Ainda na fase de grupos, Drugovich bateu restando dois minutos para o fim, enquanto Di Grassi teve problemas no carro e encerrou sua participação mais cedo. Felipe começa a prova em 17º e Lucas em 19º.

O atual campeão Oliver Rowland também não teve um dia tranquilo. Com uma penalização de três posições, o representante da Nissan começa o ePrix no pelotão do meio, na 13ª posição.

Fase de grupos

Grupo A

Oliver Rowland, Pepe Martí, Maximilian Güenther, António Félix da Costa, Joel Eriksson, Zane Maloney, Jean-Éric Vergne, Jake Dennis, Edoardo Mortara, Nico Müller.

Em uma sessão tranquila, sem ocorrências na pista, o melhor tempo ficou com Félix da Costa, ao fazer 1m12s140. Maloney, que parecia ter condições de avançar ao mata-mata, precisou abandonar a classificação mais cedo devido a um problema no eixo de transmissão.

O atual campeão Rowland não conseguiu se classificar e vai largar mais ao fundo do grid. O piloto da Nissan tem uma punição de três posições no grid de largada para pagar que ele trouxe para São Paulo da por ter sido penalizado na última corrida da temporada passada.

Avançaram Félix da Costa, Vergne, Dennis e Mortara.

Grupo B

Mitch Evans, Lucas di Grassi, Sébastien Buemi, Nyck de Vries, Norman Nato, Felipe Drugovich, Dan Ticktum, Nick Cassidy, Taylor Barnard, Pascal Wehrlein.

Tudo corria bem na sessão até que, restando dois minutos para o fim, Drugovich acertou o muro com o lado direito do carro na curva 4 causando um bandeira vermelha e, por conta do dano causado ao carro, precisou abandonar a classificação.

Di Grassi também não retornou à pista. Mesmo com tempo no relógio, o brasileiro saiu do carro e não retornou para a parte final. Ao fim, Ticktum trouxe um pouco de emoção ao tirar Evans da zona de classificação segundos antes da bandeirada final.

Avançaram Nato, Wehrlein, De Vries e Ticktum, com Norman fazendo o melhor tempo: 1m25s308.

Mata-mata

Quartas de final

Os duelos foram definidos entre: Mortara x Vergne, com Edoardo avançando. Dennis x Da Costa, com Jake vencendo. De Vries x Wehrlein, com Wehrlein triunfando. Ticktucm x Nato, com Dan eliminando Norman.

Semi final

O primeiro duelo foi entre Mortara e Dennis. O piloto da Andretti conseguiu avançar para a disputa da pole com uma diferença mínima em relação ao representante da Mahindra, menos de um décimos d diferença.

A tônica se manteve no segundo confronto entre Ticktum e Wehrlein. Por apenas 0s74 de diferença o alemão avançou à final diante de Jake Dennis.

Final

Antes mesmo da disputa começar, Pascal Wehrlein foi punido com três posições no grid de largada devido a uma infração no pitlane. Pascal foi o mais rápido no tempo, mas o primeiro lugar ficou com Dennis.

Posição Piloto Nº do Carro 1 J. Dennis 27 2 D. Ticktum 33 3 E. Mortara 48 4 P. Wehrlein 94 5 N. De Vries 21 6 A. Da Costa 13 7 N. Nato 23 8 J. Vergne 25 9 M. Evans 9 10 S. Buemi 16 11 N. Müller 51 12 T. Barnard 77 13 O. Rowland 1 14 J. Martí 3 15 N. Cassidy 37 16 M. Günther 7 17 F. Drugovich 28 18 J. Eriksson 14 19 L. Di Grassi 11 20 Z. Maloney 22

