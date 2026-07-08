A Fórmula E, juntamente com as equipes Jaguar TCS, Mahindra e DS Automobiles, apresentarão a história da categoria durante o Goodwood Festival of Speed, de 9 a 12 de julho. No evento, o novo carro GEN4 fará sua primeira aparição pública no Reino Unido, sendo pilotado pelo brasileiro Fernando 'Fefo' Barrichello, que corre na Fórmula 3, bem como pelo britânico Dan Ticktum, da Cupra Kiro.

A linha completa de carros GEN1, GEN2 e GEN3 também estará em exibição, proporcionando aos fãs uma visão detalhada da progressão da categoria na famosa subida de montanha.

Destacando esse avanço, o piloto brasileiro Lucas di Grassi, da Lola Yamaha ABT, campeão da Temporada 2016/17 e vencedor do ePrix de Shanghai no último domingo, retornará às suas raízes na F-E pilotando o carro inaugural da categoria, o GEN1, que ajudou a desenvolver.

Evolução das máquinas

A Fórmula E vai celebrar no Goodwood Festival of Speed mais de uma década de inovação no automobilismo elétrico, desde a criação do Campeonato 100% elétrico, em 2012.

Na tradicional exibição de Goodwood, as quatro gerações de carros da Fórmula E demonstraram cada passo do progresso na competição.

- GEN1, Temporadas 1 a 4, 2014–2018: na geração inaugural, a tecnologia das baterias exigia que os pilotos trocassem de carro no meio da corrida para completar a distância de cada ePrix.

Potência máxima: 200 kW (270 cavalos)

Velocidade máxima: 225 km/h

Regeneração máxima: 150 kW

Recuperação de energia: cerca de 15%

Peso máximo: 900 kg

Tração: traseira

- GEN2, Temporadas 5 a 7, 2018–2022: trouxe baterias de maior capacidade, permitindo que os pilotos fizessem a corrida inteira com um único carro. Também introduziu o Modo Ataque, com mais potência para disputas, além de integrar o dispositivo de segurança halo.

Potência máxima: 250 kW (335 cv)

Velocidade máxima: 280 km/h

Regeneração máxima: 250 kW

Recuperação de energia: cerca de 25%

Peso máximo: 903 kg

Tração: traseira

- GEN3 e GEN3 Evo, Temporadas 9 a 12, 2022–2026: com grande reformulação em eficiência e peso, passam a contar com motores dianteiros e traseiros, além de capacidade de recuperação de energia extrema.

Potência máxima: 350 kW (470 cv)

Velocidade máxima: 320 km/h

Regeneração máxima: 600 kW

Recuperação de energia: mais de 40%

Peso máximo: 856 kg

Tração: dianteira e traseira, integral durante Modo de Ataque

- GEN4, estreia na Temporada 13, 2026–2027 em diante: carro elétrico de corrida mais avançado do mundo, se apresenta como monoposto de competição com maior aceleração em toda a história. Mesmo sendo maior e mais pesado que o GEN3, cumpre o 0-100 km/h em 1,8 segundo, com o 0-200 km/h em 4,4 segundos, trazendo performance maior que a dos carros de Fórmula 1 atual e um salto de até 71% em potência para o GEN3 Evo.

Também é o primeiro carro homologado pela FIA a contar com tração integral ativa e permanente. Permite configurações de baixa e alta downforce, além de contar com direção assistida eletro-hidráulica.

Além disso, é o carro de corrida mais eficiente e sustentável do mundo: 95% de eficiência no trem de força elétrico, regenerando mais de 40% de energia utilizada para as novas baterias de 55 kWh, além de ser feito com 100% de compostos recicláveis ou reutilizáveis.

Potência máxima: 600 kW (815 cv)

Velocidade máxima: 335 km/h

Regeneração máxima: 700 kW

Recuperação de energia: mais de 40%

Peso máximo: 950 kg

Tração: dianteira e traseira, integral ativa permanente

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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