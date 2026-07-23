Piloto que mais marcou pontos nas últimas seis provas da Fórmula E, o brasileiro Felipe Drugovich terá um desafio duplo na categoria mundial dos carros elétricos neste final de semana. Em Tóquio, no Japão, ele disputará a 14ª e a 15ª etapa da temporada em um circuito inédito em sua carreira.

“Será minha primeira vez neste circuito, que tem características semelhantes ao de Sanya, onde competimos em junho, quando fui o 5º colocado”, relembrou o campeão da Fórmula 2 de 2022.

As previsões climáticas indicam calor e muita umidade, cenário que também lembra as provas de Sanya, na China. “Tudo muito parecido com Sanya e espero que nosso desempenho em pista se repita, com resultados ainda melhores”, destaca o paranaense de Maringá. “Temos tudo para ter um bom carro e para sair com bons pontos e, quem sabe, pódios e vitórias”, completou.

Para Drugovich, a nova pista significa trabalho duplo: aprender e se adaptar ao traçado e desenvolver e acertar o carro. “O trabalho começa do zero e o foco inicial é chegar na classificação o mais competitivo possível”, afirmou.

“A categoria tem alguns pilotos que já correram aqui e isso é algo que conta bastante a favor deles. De toda forma, estamos muito otimistas para este final de semana com duas corridas”, finalizou o piloto da Andretti, que, em razão de uma colaboração com a Liberty Walk, terá um novo design nos carros, macacões e capacetes de seus pilotos.

As atividades da Fórmula E em Tóquio terão transmissão ao vivo na Band TV, no BandSports em TV fechada, no site Band.com.br, no Bandplay em suas plataformas digitais e pelo N Sports, em TV fechada.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!