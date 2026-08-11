Fórmula E anuncia acordo global com Disney+ e ESPN, incluindo Brasil
Grupo Disney transmitirá todas as corridas do Campeonato Mundial a partir do lançamento da temporada 2026/27
Carro GEN4 com pintura especial da parceria com Disney+
Foto de: Divulgacao
A Fórmula E, Disney+ e ESPN anunciaram, na terça-feira (11) um acordo plurianual que tornará a Disney+ a plataforma global de streaming do Campeonato Mundial em 144 territórios a partir da temporada 2026/27, incluindo no Brasil.
Assinantes do Disney+ em 144 territórios, incluindo os EUA, onde o serviço será transmitido em conjunto com o ESPN+, poderão desfrutar de cobertura completa, ao vivo, de todos os finais de semana de corrida da Fórmula E, incluindo todas as sessões de treinos, classificação e corridas.
Além da ação ao vivo, fãs terão acesso a programas dedicados de prévia e resumo, destaques das corridas, análises aprofundadas, programação exclusiva dos bastidores e reprises completas das corridas sob demanda, imediatamente após cada evento.
Para a temporada 2026/27, que marca a estreia dos novos carros GEN4, estarão disponíveis cinco canais de transmissão em idiomas específicos no Disney+: inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil.
Esses canais terão programas individuais de prévia e resumo, além do canal de comentários. Outros mercados terão comentários em áudio localizados de forma específica, disponíveis no Disney+.
A Fórmula E, como emissora anfitriã, produzirá as transmissões em inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil. Disney+ e ESPN, no entanto, localizarão os comentários em áudio para alguns idiomas e mercados selecionados.
Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, afirmou: "Este é um momento histórico para a Fórmula E e reflete o incrível impulso por trás do nosso Campeonato. O alcance global incomparável e a habilidade narrativa da Disney apresentarão a Fórmula E a milhões de fãs, que estarão mais próximos do que nunca do drama, da inovação e da emoção das corridas elétricas".
"À medida que entramos na era GEN4, isso nos proporciona uma plataforma excepcional para acelerar nosso crescimento global e continuar construindo uma das propriedades esportivas mais empolgantes do mundo.
"Também estamos entusiasmados com a oportunidade de explorar novas formas de colaboração entre Fórmula E e Disney, além da cobertura ao vivo das corridas, criando experiências ainda mais inovadoras e envolventes nos próximos anos".
Michaella Snoeck, diretora de Mídia da Fórmula E, afirmou: "Este acordo reflete a demanda global pela Fórmula E. A escala sem precedentes da Disney complementa nossa valiosa rede de transmissão de TV aberta, permitindo-nos atender aos principais mercados localmente, ao mesmo tempo em que aceleramos nossa presença digital globalmente e nos aproximamos da torcida como nunca".
Joe Earley, copresidente de Direct-to-Consumer, Disney Entertainment, afirmou: "A Fórmula E combina competição de alto nível, tecnologia inovadora e sustentabilidade de uma forma única entre todos os esportes. Estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar o próximo capítulo do Campeonato no Disney+ e em oferecer a fãs de todo o mundo acesso exclusivo a corridas cheias de adrenalina, em tempo real".
Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários