Fórmula E anuncia acordo global com Disney+ e ESPN, incluindo Brasil

A Fórmula E, Disney+ e ESPN anunciaram, na terça-feira (11) um acordo plurianual que tornará a Disney+ a plataforma global de streaming do Campeonato Mundial em 144 territórios a partir da temporada 2026/27, incluindo no Brasil.

Assinantes do Disney+ em 144 territórios, incluindo os EUA, onde o serviço será transmitido em conjunto com o ESPN+, poderão desfrutar de cobertura completa, ao vivo, de todos os finais de semana de corrida da Fórmula E, incluindo todas as sessões de treinos, classificação e corridas.

Além da ação ao vivo, fãs terão acesso a programas dedicados de prévia e resumo, destaques das corridas, análises aprofundadas, programação exclusiva dos bastidores e reprises completas das corridas sob demanda, imediatamente após cada evento.

Para a temporada 2026/27, que marca a estreia dos novos carros GEN4, estarão disponíveis cinco canais de transmissão em idiomas específicos no Disney+: inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil.

Esses canais terão programas individuais de prévia e resumo, além do canal de comentários. Outros mercados terão comentários em áudio localizados de forma específica, disponíveis no Disney+.

A Fórmula E, como emissora anfitriã, produzirá as transmissões em inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil. Disney+ e ESPN, no entanto, localizarão os comentários em áudio para alguns idiomas e mercados selecionados.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, afirmou: "Este é um momento histórico para a Fórmula E e reflete o incrível impulso por trás do nosso Campeonato. O alcance global incomparável e a habilidade narrativa da Disney apresentarão a Fórmula E a milhões de fãs, que estarão mais próximos do que nunca do drama, da inovação e da emoção das corridas elétricas".

"À medida que entramos na era GEN4, isso nos proporciona uma plataforma excepcional para acelerar nosso crescimento global e continuar construindo uma das propriedades esportivas mais empolgantes do mundo.

"Também estamos entusiasmados com a oportunidade de explorar novas formas de colaboração entre Fórmula E e Disney, além da cobertura ao vivo das corridas, criando experiências ainda mais inovadoras e envolventes nos próximos anos".

Michaella Snoeck, diretora de Mídia da Fórmula E, afirmou: "Este acordo reflete a demanda global pela Fórmula E. A escala sem precedentes da Disney complementa nossa valiosa rede de transmissão de TV aberta, permitindo-nos atender aos principais mercados localmente, ao mesmo tempo em que aceleramos nossa presença digital globalmente e nos aproximamos da torcida como nunca".

Joe Earley, copresidente de Direct-to-Consumer, Disney Entertainment, afirmou: "A Fórmula E combina competição de alto nível, tecnologia inovadora e sustentabilidade de uma forma única entre todos os esportes. Estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar o próximo capítulo do Campeonato no Disney+ e em oferecer a fãs de todo o mundo acesso exclusivo a corridas cheias de adrenalina, em tempo real".

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