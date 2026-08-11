Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Fórmula E

Fórmula E anuncia acordo global com Disney+ e ESPN, incluindo Brasil

Grupo Disney transmitirá todas as corridas do Campeonato Mundial a partir do lançamento da temporada 2026/27

Redação Motorsport.com
Editado:
Carro GEN4 com pintura especial da parceria com Disney+

Carro GEN4 com pintura especial da parceria com Disney+

Foto de: Divulgacao

A Fórmula E, Disney+ e ESPN anunciaram, na terça-feira (11) um acordo plurianual que tornará a Disney+ a plataforma global de streaming do Campeonato Mundial em 144 territórios a partir da temporada 2026/27, incluindo no Brasil.

O editor recomenda:

Assinantes do Disney+ em 144 territórios, incluindo os EUA, onde o serviço será transmitido em conjunto com o ESPN+, poderão desfrutar de cobertura completa, ao vivo, de todos os finais de semana de corrida da Fórmula E, incluindo todas as sessões de treinos, classificação e corridas.

Além da ação ao vivo, fãs terão acesso a programas dedicados de prévia e resumo, destaques das corridas, análises aprofundadas, programação exclusiva dos bastidores e reprises completas das corridas sob demanda, imediatamente após cada evento.

Para a temporada 2026/27, que marca a estreia dos novos carros GEN4, estarão disponíveis cinco canais de transmissão em idiomas específicos no Disney+: inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil.

Esses canais terão programas individuais de prévia e resumo, além do canal de comentários. Outros mercados terão comentários em áudio localizados de forma específica, disponíveis no Disney+. 

A Fórmula E, como emissora anfitriã, produzirá as transmissões em inglês, alemão, francês, espanhol da América Latina e português do Brasil. Disney+ e ESPN, no entanto, localizarão os comentários em áudio para alguns idiomas e mercados selecionados.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, afirmou: "Este é um momento histórico para a Fórmula E e reflete o incrível impulso por trás do nosso Campeonato. O alcance global incomparável e a habilidade narrativa da Disney apresentarão a Fórmula E a milhões de fãs, que estarão mais próximos do que nunca do drama, da inovação e da emoção das corridas elétricas".

"À medida que entramos na era GEN4, isso nos proporciona uma plataforma excepcional para acelerar nosso crescimento global e continuar construindo uma das propriedades esportivas mais empolgantes do mundo.

"Também estamos entusiasmados com a oportunidade de explorar novas formas de colaboração entre Fórmula E e Disney, além da cobertura ao vivo das corridas, criando experiências ainda mais inovadoras e envolventes nos próximos anos". 

Michaella Snoeck, diretora de Mídia da Fórmula E, afirmou:  "Este acordo reflete a demanda global pela Fórmula E. A escala sem precedentes da Disney complementa nossa valiosa rede de transmissão de TV aberta, permitindo-nos atender aos principais mercados localmente, ao mesmo tempo em que aceleramos nossa presença digital globalmente e nos aproximamos da torcida como nunca".

Joe Earley, copresidente de Direct-to-Consumer, Disney Entertainment, afirmou: "A Fórmula E combina competição de alto nível, tecnologia inovadora e sustentabilidade de uma forma única entre todos os esportes. Estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar o próximo capítulo do Campeonato no Disney+ e em oferecer a fãs de todo o mundo acesso exclusivo a corridas cheias de adrenalina, em tempo real".

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC
Próximo artigo Fórmula E: Confira horários e onde ver ao ePrix de Londres, com Drugovich e a despedida de Di Grassi das pistas

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Markham, no Canadá, com Caio Collet

Indy
Indy
Portland
Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Markham, no Canadá, com Caio Collet

Fórmula E: Confira horários e onde ver ao ePrix de Londres, com Drugovich e a despedida de Di Grassi das pistas

Fórmula E
Fórmula E
Fórmula E: Confira horários e onde ver ao ePrix de Londres, com Drugovich e a despedida de Di Grassi das pistas

Motorsport.com transmite NASCAR em Richmond; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Richmond
Motorsport.com transmite NASCAR em Richmond; saiba horários e como assistir

Últimas notícias

F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano