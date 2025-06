A Fórmula E anunciou o maior calendário de sua história, com 18 etapas compondo a temporada 2025-2026, com o Brasil sediando a abertura.

O campeonato visitará São Paulo em 6 de dezembro, e a temporada será encerrada na ExCeL Arena, em Londres, nos dias 15 e 16 de agosto, após a renovação do contrato entre categoria e o local.

A Fórmula E ainda aguarda duas etapas "a confirmar" para o calendário da próxima temporada, que foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA em Macau nesta terça-feira. Isso ocorre após a revelação de vários calendários de categorias, incluindo o da Fórmula 1 para 2026.

Depois de São Paulo, a Fórmula E retornará à Cidade do México e ao popular Autódromo Hermanos Rodríguez em 10 de janeiro, seguido por Miami.

A corrida nos EUA tem um novo lar, deixando de lado o Homestead Speedway após um evento, e agora será realizada no Autódromo Internacional de Miami para a terceira etapa, em 31 de janeiro – o que se entende ser o início de um contrato plurianual.

A Fórmula E já está familiarizada com o circuito, tendo sediado as Evo Sessions lá no início de 2025 – um evento de influenciadores com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o campeonato durante uma pausa de oito semanas no calendário.

O cofundador e diretor do campeonato, Alberto Longo, também deu a entender que as Evo Sessions retornariam para a temporada 2025-26, paralelamente ao fim de semana de corrida de Miami.

A Fórmula E também estará de volta ao Circuito de Jeddah Corniche, na Arábia Saudita, para as etapas quatro e cinco, nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Jarama, em Madri, é uma nova adição ao calendário, tendo sediado os testes de pré-temporada no ano passado, quando inundações devastadoras atingiram a região de Valência, na Espanha.

Os pilotos deram feedback positivo sobre o local, que sediou a F1 em nove ocasiões, do final dos anos 1960 ao início dos anos 80.

Madri dará início à etapa europeia do calendário, com Jarama, uma corrida única em 21 de março, seguida por duas rodadas duplas em Berlim e Mônaco.

As etapas, ainda a serem confirmadas, seguem, e devem ser finalizadas na próxima Reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, ainda este ano.

Jacarta, na Indonésia, está notavelmente ausente e pode preencher uma das vagas, com Sanya também sendo fortemente cogitada para ser sede, fazendo com que a China receba dois eventos da F-E, um de seus principais mercados.

Xangai retorna nos dias 4 e 5 de julho, seguido por Tóquio nos dias 25 e 26 de julho. O evento japonês tem sido um enorme sucesso, especialmente com o domínio demonstrado pela Nissan e Oliver Rowland nesta temporada, com negociações para que possa se tornar uma corrida noturna no futuro.

Finalmente, Londres conclui a temporada nos dias 15 e 16 de agosto no circuito exclusivo ExCeL, meio coberto e meio ao ar livre.

No entanto, com a Gen4 no horizonte para a temporada 2026-2027, esta pode ser a última vez que o campeonato será disputado na pista temporária, já que a velocidade e a potência dos carros continuam a aumentar.

Calendário 2025-2026 da Fórmula E

Evento Etapa(s) Local Data(s) 1 1 São Paulo, Brasil 6 de dezembro de 2025 2 2 Cidade do México, México 10 de janeiro de 2026 3 3 Miami, EUA 31 de janeiro 4 4 & 5 Jeddah, Arábia Saudita 13 e 14 de fevereiro 5 6 Madri, Espanha 21 de março 6 7 & 8 Berlim, Alemanha 2 e 3 de maio 7 9 & 10 Monte Carlo, Mônaco 16 e 17 de maio 8 11 A definir 30 de maio 9 12 A definir 20 de junho 10 13 & 14 Xangai, China 4 e 5 de julho 11 15 & 16 Tóquio, Japão 25 e 26 de julho 12 17 & 18 Londres, Inglaterra 15 e 16 de agosto

