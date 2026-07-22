Fórmula E: Após vitória histórica, Di Grassi busca sequência positiva no Japão

O brasileiro Lucas Di Grassi disputa neste fim de semana, entre os dias 24 e 26 de julho, o ePrix de Tóquio, no Japão, rodada dupla válida pelas 14ª e 15ª etapas do Campeonato Mundial de Fórmula E de 2026. A categoria realiza pela primeira vez uma corrida noturna nas ruas da capital japonesa, em um dos eventos mais aguardados do calendário pela forte ligação do país com o automobilismo.

Após conquistar uma vitória histórica em Xangai, o piloto do Brasil chega ao Japão motivado pelo excelente momento da Lola Yamaha ABT. O triunfo na China marcou a primeira vitória da equipe na Fórmula E e coroou uma estratégia ousada do time, com Lucas largando do fundo do grid, avançando ao longo da prova e conquistando uma vitória até então improvável.

A rodada dupla de Tóquio será o penúltimo compromisso da temporada 2026 do Mundial e também a penúltima participação de Di Grassi na categoria. Ele decidiu encerrar a bem-sucedida carreira ao final do atual campeonato, que terá como última etapa a rodada dupla de Londres, dias 15 e 16 de agosto – na semana em que o brasileiro completará 42 anos de idade.

O circuito montado ao redor do Tokyo Big Sight combina curvas técnicas e exigências relacionadas ao gerenciamento de energia e pneus. Além do traçado de rua, pilotos e equipes terão um novo desafio nesta temporada com a realização da etapa no período noturno, que altera as condições de pista e a preparação para a corrida.

Em Tóquio, Lucas espera manter a sequência positiva e continuar ajudando a Lola Yamaha ABT no desenvolvimento do projeto, em uma etapa especial para a japonesa Yamaha, parceira da equipe e uma das maiores marcas do esporte a motor:

"Além de ter sido um feito incrível do nosso trabalho de estratégia e esforço de equipe, como marco histórico foi muito especial conquistar a primeira vitória da Lola Yamaha ABT em Xangai. A equipe fez um trabalho incrível e todos aplicaram de maneira impecável a estratégia, mesmo sabendo que enfrentávamos uma situação difícil lá no fundo do grid. Tóquio será um novo desafio, principalmente com a novidade da corrida noturna, mas chegamos com confiança e queremos aproveitar esse momento para buscar mais pontos e continuar crescendo juntos", afirmou o brasileiro.

A programação do ePrix de Tóquio começa na sexta-feira (24) com o primeiro treino livre às 7h00. Já o TL2 abre a programação de sábado à 1h30, seguido pela classificação 1 às 3h40. A bandeira verde da Corrida 1 será acionada às 8h00.

No domingo, a programação se repete com o terceiro treino às 1h30, seguido pela classificação 2 às 3h40 e pela Corrida 2 às 8h00.

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