O chefe de equipe da Citroen na Formula E, Cyril Blais, faleceu aos 46 anos. A notícia da morte foi confirmada em um comunicado de imprensa conjunto emitido pela Citroen, Stellantis, Monaco Sports Group (MSG) e Formula E nesta segunda-feira (20).

A causa da morte não foi divulgada e a equipe explicou que nenhuma informação adicional seria compartilhada por "respeito à privacidade e aos desejos da família".

"Estamos todos muito tristes por perder Cyril”, disse Beth Paretta, diretora-geral da Citroen Racing. “Muitos membros da equipe o conheciam e trabalharam com ele por vários anos. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e colegas em todo o paddock. Cyril acreditava muito nesta equipe e respeitaremos os desejos de sua família para homenageá-lo da melhor forma que pudermos, continuando a correr em sua memória com a mesma dedicação e paixão que ele colocou em todos nós".

Blais começou sua carreira como engenheiro nas categorias de apoio à F1, trabalhando inicialmente para a Manor Motorsport na F3 antes de mudar para a Arden, onde subiu na hierarquia até se tornar diretor técnico tanto na F3 quanto na F2.

Ele foi para a Formula E em 2019, com a Mahindra, onde passou quase três anos como engenheiro de corrida.

Nick Cassidy, Citroen Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sua associação com a equipe agora conhecida como Citroen começou em 2022, quando se juntou à operação da MSG que comandava a Venturi. Lá, se reuniu com Maximilian Guenther, com quem havia trabalhado anteriormente na F2, e os dois alcançaram muito sucesso juntos à medida que a equipe se transformava na Maserati.

Blais foi promovido a chefe de equipe em 2024 e ajudou a orientar a transição do time para Citroen um ano depois. Sob sua liderança, a Maserati/Citroen venceu duas corridas, incluindo o E-Prix da Cidade do México deste ano com o novo contratado Nick Cassidy.

A Citroen ocupa o sétimo lugar na classificação das equipes, com apenas quatro corridas restantes nas rodadas duplas de Tóquio e Londres. A marca da Stellantis continuará competindo na Formula E na era Gen4, programada para começar em Jeddah, em dezembro.

Ainda não está claro quem assumirá as responsabilidades de Blais no ePrix de Tóquio, neste fim de semana.

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