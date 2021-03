Nesta sexta-feira a principal categoria de carros totalmente elétricos está de volta. A Fórmula E inicia a sétima temporada de sua história, ainda com incertezas sobre o calendário, devido à pandemia do novo coronavírus. A primeira etapa será a rodada dupla noturna na Arábia Saudita, nas ruas de Diriyah, na região de Riad.

O Brasil continua sendo representado por dois pilotos no grid, com a presença de Lucas di Grassi – na Audi - e a estreia em temporada completa de Sérgio Sette Câmara, na Dragon Penske.

Além dos pilotos no grid, as transmissões da categoria no Brasil mudaram de mãos. Pela primeira vez, a categoria estará em TV aberta, com a exibição pela TV Cultura. A emissora paulista promete não só exibir as provas no modo convencional, mas também com os treinos e provas em seu site. O ex-narrador do Fox Sports, Marco de Vargas e o jornalista Fábio Seixas estarão a cargo da transmissão.

Nesta quarta-feira (24) o SporTV foi anunciado como outra opção para acompanhar a Fórmula E no Brasil, com treinos e corridas sendo exibidos no SporTV 2.

Confira os horários

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Quinta-feira 12h15 Treino Livre 2 Sexta-feira 8h Classificação 1 Sexta-feira 10h Corrida 1 Sexta-feira 14h Treino Livre 3 Sábado 7h45 Classificação 2 Sábado 10h Corrida 2 Sábado 14h

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

RED BULL 2021: Veja carro de VERSTAPPEN e PÉREZ e como equipe se prepara para ENFRENTAR MERCEDES

PODCAST: Como congelamento de motores impacta o mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.