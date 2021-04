Fórmula E completa calendário e inclui rodada dupla em Londres

A Fórmula E e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) finalmente divulgaram o restante do calendário da temporada 2021, com a inclusão de um tão esperado retorno a Londres e a adição de uma etapa em Puebla, no México.

Assim, o cronograma do sétimo campeonato cumpre a ambição do chefe da categoria de monopostos elétricos, Alberto Longo, de realizar uma temporada com o número recorde de 15 corridas.

A pista menos conhecida é a de Puebla, que fará sua estreia entre 19 e 20 de junho, enquanto o autódromo Hermanos Rodriguez, sede da corrida mexicana da Fórmula 1, continua em uso como hospital de campanha contra o novo coronavírus.

Uma visita à área de Red Hook em Nova York acontece de 10 a 11 de julho, enquanto Londres finalmente retorna ao calendário da Fórmula E nesta temporada de 24 a 25 de julho no ExCeL Center nas Docklands de Londres.

Um acordo de vários anos para o local foi anunciado pela primeira vez em março de 2019. Em seguida, foi incluído no calendário de 2021, mas posteriormente retirado. Agora, o evento é confirmado.

Isso marcará o retorno da F-E a Londres, com Battersea Park sendo o anfitrião das rodadas duplas em 2015 e 2016, até que reclamações dos residentes forçaram o evento a sair do calendário.

Calendário de 2021 da Fórmula E (eventos já realizados em negrito):

Data Local 26 de fevereiro de 2021 Diriyah, Arábia Saudita 27 de fevereiro de 2021 Diriyah, Arábia Saudita 10 e 11 de abril de 2021 Roma, Itália 24 e 25 de abril de 2021 Valência, Espanha 8 de maio de 2021 Mônaco, Mônaco 19 e 20 de junho Puebla, México 10 e 11 de julho Nova York, Estados Unidos 24 e 25 de julho Londres, Reino Unido 14 e 15 de agosto Berlim, Alemanha