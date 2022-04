Fórmula E: Confira horários e como assistir ao ePrix de Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E volta às ruas do Principado de Mônaco para mais uma edição do ePrix de Mônaco, sexta etapa da temporada 2022, para mais uma disputa que promete mexer com a classificação do Mundial.

Após uma rodada dupla movimentada em Roma, a situação do campeonato mudou radicalmente. O bicampeão Jean-Éric Vergne é o novo líder, com 60 pontos, mas vê o top 5 bem próximo. Em segundo, está Robin Frinjs, com 58, após dois pódios na Itália. Depois, temos Stoffel Vandoorne com 56, Mitch Evans com 51, sendo 50 desses conquistados ao vencer ambas as provas de Roma e Edoardo Mortara fechando em quinto com 49.

Pontuando apenas na segunda corrida de Roma, Lucas di Grassi fica mais atrás no campeonato. Enquanto seu companheiro de Venturi, Mortara, tem 49 pontos, o brasileiro tem 29, ocupando a nona colocação no Mundial.

Já Sérgio Sette Câmara, que teve uma etapa prejudicada pela batida com Nyck de Vries no domingo, segue sem pontuar no ano, em 21º, à frente apenas de seu parceiro de Dragon, Antonio Giovinazzi.

Diferentemente de Roma, Mônaco conta com apenas uma prova no fim de semana, e promete ser tão emocionante quanto a de 2021, que teve uma luta tripla pela vitória até a linha de chegada, com António Félix da Costa levando a melhor.

Assim como em 2021, a etapa seguirá usando o traçado completo do Circuito de Mônaco, o mesmo usado pela Fórmula 1, exceto por uma modificação na curva 9, a primeira após a saída do túnel.

Confira os horários da sexta etapa. A TV Cultura é responsável pelas transmissões em TV aberta enquanto o SporTV cobre a categoria na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 02h25 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 04h05 YouTube da F-E Classificação Sábado 05h30 TV Cultura e SporTV 2 Corrida Sábado 09h30 TV Cultura e SporTV 2

