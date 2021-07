A Fórmula E começa a apontar a reta final da temporada, com o ePrix de Nova York no fim de semana. Antes da rodada dupla, o campeonato se mostra aberto para a maioria do grid, ainda mais depois da etapa em Puebla no mês passado.

Após pódio e vitória, Edoardo Mortara aparece na frente na tabela de classificação com 72 pontos, Robin Frijns está em segundo com 10 a menos e o atual campeão, António Félix da Costa em um tríplice empate com René Rast e Mitch Evans, todos com 60. Lucas di Grassi é o melhor brasileiro na tabela, em 13º com 39 pontos e Sérgio Sette Câmara é o 21º com 12.

A rodada dupla de Nova York continua com as coberturas de SporTV e TV Cultura, como tem sido durante toda a temporada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 9h TV Cultura (site) Treino Livre 2 Sábado 11h15 TV Cultura (site) Classificação 1 Sábado 13h30 TV Cultura/SporTV 2 (16h30) Corrida 1 Sábado 17h30 TV Cultura/SporTV 2 Treino Livre 3 Domingo 8h15 TV Cultura (site) Classificação 2 Domingo 9h30 TV Cultura/SporTV 2 (13h30) Corrida 2 Domingo 14h30 TV Cultura/SporTV 2

