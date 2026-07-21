Fórmula E: Confira horários e onde ver a rodada dupla do ePrix de Tóquio, com Drugovich e Di Grassi
Mundial de carros elétricos entra na reta final, com a penúltima etapa da temporada 2026
A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, e as ruas de Tóquio recebem a penúltima etapa da temporada 2026.
O ePrix de Tóquio acontece no formato rodada dupla, com corridas nas manhãs de sábado e domingo no horário do Brasil.
Pascal Wehrlein chega a Tóquio na liderança do campeonato. Campeão da temporada 2023/24, o piloto da Porsche tem 141 pontos contra 132 de Mitch Evans, da Jaguar. O alemão pode inclusive fechar o bicampeonato já neste fim de semana mas, para isso, precisa de uma etapa perfeita versus o desastre total para os demais, precisando abrir 59 pontos para o rival mais próximo para evitar que a disputa vá para a final em Londres.
Atual campeão, Oliver Rowland é o terceiro com 114, contra 111 de António Félix da Costa e 109 de Jake Dennis, fechando o top 5.
Com 65 pontos, Felipe Drugovich é o 11º colocado, enquanto Lucas di Grassi, próximo de sua aposentadoria das pistas, está em 15º, com 32.
Confira a programação da Fórmula E em Tóquio:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h00
|Canal Esporte na Band no YouTube
|Treino Livre 2
|Sábado
|01h30
|Canal Esporte na Band no YouTube
|Classificação Corrida 1
|Sábado
|03h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 1
|Sábado
|08h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
|Treino Livre 3
|Domingo
|01h30
|Canal Esporte na Band no YouTube
|Classificação Corrida 2
|Domingo
|03h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2
|Domingo
|08h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
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