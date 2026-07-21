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Fórmula E Tokyo ePrix II

Fórmula E: Confira horários e onde ver a rodada dupla do ePrix de Tóquio, com Drugovich e Di Grassi

Mundial de carros elétricos entra na reta final, com a penúltima etapa da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Lucas di Grassi

A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, e as ruas de Tóquio recebem a penúltima etapa da temporada 2026.

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O ePrix de Tóquio acontece no formato rodada dupla, com corridas nas manhãs de sábado e domingo no horário do Brasil. 

Pascal Wehrlein chega a Tóquio na liderança do campeonato. Campeão da temporada 2023/24, o piloto da Porsche tem 141 pontos contra 132 de Mitch Evans, da Jaguar. O alemão pode inclusive fechar o bicampeonato já neste fim de semana mas, para isso, precisa de uma etapa perfeita versus o desastre total para os demais, precisando abrir 59 pontos para o rival mais próximo para evitar que a disputa vá para a final em Londres.

Atual campeão, Oliver Rowland é o terceiro com 114, contra 111 de António Félix da Costa e 109 de Jake Dennis, fechando o top 5.

Com 65 pontos, Felipe Drugovich é o 11º colocado, enquanto Lucas di Grassi, próximo de sua aposentadoria das pistas, está em 15º, com 32.

Confira a programação da Fórmula E em Tóquio:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 07h00 Canal Esporte na Band no YouTube
Treino Livre 2 Sábado 01h30 Canal Esporte na Band no YouTube
Classificação Corrida 1 Sábado 03h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 1 Sábado 08h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
Treino Livre 3 Domingo 01h30 Canal Esporte na Band no YouTube
Classificação Corrida 2 Domingo 03h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 Domingo 08h00  Bandsports / Bandplay / Band.com.br / Canal Esporte na Band no YouTube

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