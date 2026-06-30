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Fórmula E

Fórmula E: Confira horários e onde ver a rodada dupla do ePrix de Xangai, com Drugovich e Di Grassi

Mundial de carros elétricos entra na reta final, com três etapas e seis corridas para o fim

Redação Motorsport.com
Editado:
Maximilian Guenther, DS Penske, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, e o Mundial de carros elétricos segue na China, agora para a rodada dupla do ePrix de Xangai.

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Restam apenas três etapas e seis corridas para a coração do campeão da temporada 2025/26. Após a passagem por Xangai, a categoria corre ainda no Japão antes do fechamento do campeonato em Londres, no mês de agosto.

Olhando para a classificação do Mundial, Mitch Evans lidera com uma certa folga. Com o abandono em Sanya, em uma prova onde os quatro primeiros do campeonato zeraram, o piloto da Jaguar tem 128 pontos, 19 à frente do atual campeão, Oliver Rowland.

Edoardo Mortara é o terceiro, com 103, enquanto Pascal Wehrlein tem 101 e Jake Dennis fecha o top 5 com 94. Já Felipe Drugovich está em 12º com 42 pontos e Lucas di Grassi é o 19º com sete.

Confira a programação da Fórmula E em Xangai:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Treino Livre 2 Sexta-feira 21h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Classificação Corrida 1 Sexta-feira 23h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Corrida 1 Sábado 04h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Treino Livre 3 Sábado 21h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Classificação Corrida 2 Sábado 23h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br
Corrida 2 Domingo 04h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

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