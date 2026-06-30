Fórmula E: Confira horários e onde ver a rodada dupla do ePrix de Xangai, com Drugovich e Di Grassi
Mundial de carros elétricos entra na reta final, com três etapas e seis corridas para o fim
A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, e o Mundial de carros elétricos segue na China, agora para a rodada dupla do ePrix de Xangai.
Restam apenas três etapas e seis corridas para a coração do campeão da temporada 2025/26. Após a passagem por Xangai, a categoria corre ainda no Japão antes do fechamento do campeonato em Londres, no mês de agosto.
Olhando para a classificação do Mundial, Mitch Evans lidera com uma certa folga. Com o abandono em Sanya, em uma prova onde os quatro primeiros do campeonato zeraram, o piloto da Jaguar tem 128 pontos, 19 à frente do atual campeão, Oliver Rowland.
Edoardo Mortara é o terceiro, com 103, enquanto Pascal Wehrlein tem 101 e Jake Dennis fecha o top 5 com 94. Já Felipe Drugovich está em 12º com 42 pontos e Lucas di Grassi é o 19º com sete.
Confira a programação da Fórmula E em Xangai:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|21h30
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Classificação Corrida 1
|Sexta-feira
|23h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Corrida 1
|Sábado
|04h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Treino Livre 3
|Sábado
|21h30
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Classificação Corrida 2
|Sábado
|23h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Corrida 2
|Domingo
|04h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
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