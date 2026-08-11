Fórmula E: Confira horários e onde ver ao ePrix de Londres, com Drugovich e a despedida de Di Grassi das pistas
Mundial de carros elétricos chega à etapa final da temporada 2025/26, que marca a despedida do carro Gen3 e do brasileiro Lucas di Grassi
Chegou a hora! A Fórmula E encerra oficialmente a temporada 2025/26 neste fim de semana com a rodada dupla do ePrix de Londres, que marca também o fim da trajetória do carro atual da categoria, o Gen3, além da carreira do brasileiro Lucas di Grassi, que se aposenta das pistas.
Restam duas corridas e 58 pontos ainda em jogo para a coroação do grande campeão da temporada 2025/26. E, com isso, oito pilotos seguem oficialmente vivos na briga pelo título.
O líder do campeonato é Jake Dennis, da Andretti, com 146 pontos, apenas dois a mais que Mitch Evans. Pascal Wehrlein é o terceiro com 141, enquanto o atual campeão, Oliver Rowland, é o quarto com 132 e Edoardo Mortara é o quinto, com 116. António Félix da Costa vem na sequência, com 113, enquanto a lista de candidatos fecha com Nick Cassidy (104) e Nico Müller (102).
Felipe Drugovich está em 11º com 65 pontos, enquanto Lucas di Grassi é o 17º com 32.
Confira a programação da Fórmula E em Londres:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h00
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Treino Livre 2
|Sábado
|04h30
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Classificação Corrida 1
|Sábado
|06h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Corrida 1
|Sábado
|11h05
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Treino Livre 3
|Domingo
|04h30
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Classificação Corrida 2
|Domingo
|06h40
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
|Corrida 2
|Domingo
|11h05
|Bandsports / Bandplay / Band.com.br
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