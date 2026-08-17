O brasileiro Lucas Di Grassi encerrou neste domingo (16), em Londres, sua carreira como piloto profissional após 32 anos dedicados ao automobilismo. Aos 42 anos de idade, o piloto fez sua última rodada dupla no Mundial de Fórmula E, categoria que ajudou a construir.

Di Grassi competiu por 12 temporadas no campeonato dos carros elétricos, no qual conquistou o título mundial de 2016/17. Na despedida, Lucas fez questão de ser acompanhado por seu grande incentivador desde o início, Vito, e por Leo – pai e filho do competidor.

Carreira de Di Grassi

A primeira corrida oficial da trajetória de Lucas aconteceu em 1994, no Kartódromo de Itu, quando o piloto tinha apenas 10 anos de idade. Di Grassi logo se tornou um dos melhores pilotos do continente, conquistando títulos nacionais e internacionais. Em 2002, foi vice-campeão brasileiro de Fórmula Renault e, no ano seguinte, terminou na segunda colocação da Fórmula 3 Sul-Americana.

No exterior, o talento foi sua grande garantia de continuidade. Foi campeão mundial de Fórmula 3 ao vencer o GP de Macau, tradicional prova que já teve entre seus vencedores nomes como Ayrton Senna e Michael Schumacher. Na ocasião, o brasileiro dividiu o pódio com Robert Kubica e Sebastian Vettel, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Lucas foi vice-campeão da GP2 em 2007 e terceiro colocado em 2009, ingressando na Fórmula 1 pela Virgin Racing no ano seguinte. No Mundial de Endurance (WEC), foi vice-campeão e até hoje é o melhor brasileiro nas 24 Horas de Le Mans, com três pódios.

O brasileiro esteve envolvido no projeto da F-E antes mesmo de sua criação oficial. Quando a categoria chegou às pistas, em 2014, Di Grassi venceu a primeira corrida da história, em Pequim.

Ao longo de 12 temporadas, foram 14 vitórias, dezenas de pódios e o título mundial conquistado na temporada 2016/17. A mais recente aconteceu há dois meses, na China, quando Di Grassi largou em último e venceu de forma espetacular, dando a primeira vitória para a jovem equipe Lola Yamaha.

Carta e homenagens

Neste fim de semana, a Fórmula E realizou várias homenagens ao brasileiro. Entre elas, uma postagem no Instagram destacou a importância do brasileiro para a história do campeonato: “Toda grande corrida tem uma última volta. Mas algumas histórias são grandes demais para caber em uma última volta”, afirmou a categoria.

O texto relembrou as conquistas do piloto na pista e ressalva: “A história de Lucas nunca foi apenas sobre números. Ele acreditou no potencial da tecnologia, na mobilidade elétrica, em um novo caminho para o automobilismo”.

Lucas também publicou emocionada uma carta aos fãs no Instagram. “Depois de 30 anos no automobilismo, é hora de pendurar o capacete. Mas, quando olho para esta foto, não penso no fim da minha carreira”, iniciou ele, referindo-se à imagem dele e seu filho caminhando pela pista de Londres, local da etapa final de sua carreira.

“Agora olho para o meu filho. Meu tempo atrás do volante está chegando ao fim… Não sei o que ele vai escolher fazer, e não precisa ser automobilismo. Mas, seja o que for, espero que ele se entregue completamente. Espero que sonhe grande, aprenda a perder, se levante, trabalhe mais duro e nunca aceite que algo é impossível simplesmente porque ninguém fez antes… Olhando para esta foto, sei exatamente para onde está meu foco agora”, continuou.

Para a despedida em Londres, a equipe Lola Yamaha preparou uma pintura especial em seu carro. O modelo reuniu referências às 12 temporadas disputadas na F-E, incluindo elementos das diferentes equipes, carros e momentos que marcaram sua passagem pelo campeonato. O capacete de Lucas tinha menções aos seus 42 pódios na categoria, recorde no Campeonato Mundial.

Nas duas últimas corridas, entretanto, os resultados não acompanharam o significado do momento. Na primeira prova do fim de semana, um problema no motor, que travou mantendo a aceleração em uma curva, tirou Di Grassi da corrida. Na segunda, disputada hoje, o brasileiro abandonou após problemas na parte eletrônica do monoposto.

Leia na íntegra a carta de Di Grassi

“Hoje corro na Fórmula E pela última vez.

Depois de 30 anos no automobilismo, é hora de pendurar o capacete. Mas, quando olho para esta foto, não penso no fim da minha carreira.

Isso é sobre o que vem a seguir.

Durante três décadas, as corridas me ensinaram que talento nunca é suficiente.

É preciso determinação para continuar quando as coisas não estão funcionando, quando o carro não é rápido o bastante, quando as pessoas duvidam de você, quando você perde, quando você falha.

É preciso uma vontade quase irracional de vencer.

E, acima de tudo, é preciso foco extremo e a capacidade de ignorar o barulho, comprometer-se completamente com um objetivo e continuar avançando muito depois que a maioria das pessoas teria parado.

Essas qualidades me levaram de uma criança que sonhava em correr de carro a competir no mais alto nível do automobilismo por 20 anos.

Agora olho para o meu filho. Meu tempo atrás do volante está chegando ao fim.

A geração dele está apenas começando.

Não sei o que ele vai escolher fazer, e não precisa ser automobilismo. Mas, seja o que for, espero que ele se entregue completamente. Espero que sonhe grande, aprenda a perder, se levante, trabalhe mais duro e nunca aceite que algo é impossível simplesmente porque ninguém fez antes.

Uma geração eventualmente precisa sair do caminho para que a próxima possa ir mais longe.

Hoje, tiro o capacete.

E, olhando para esta foto, sei exatamente para onde está meu foco agora.

A corrida deles está apenas começando".

Números da carreira de Lucas Di Grassi

Temporadas na Fórmula E: 12 (2014-2026)

Vitórias na Fórmula E: 14 (a mais recente em Xangai, 2026)

Pódios na Fórmula E: 42

Participações nas corridas da F-E: 165

Títulos mundiais na F-E: 1 (Campeonato 2016/17, com a Audi Sport)

Temporadas na Fórmula 1: 1 (2010, com a Virgin Racing)

GPs disputados na F1: 18

Mundial de Endurance (WEC): vice-campeão em 2016

Pódios nas 24 Horas de Le Mans: 3 (2013 - 3º, 2014 - 2º, 2016 - 3º)

Capacetes de Ouro: 11 premiações (9 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze)

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