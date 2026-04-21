Fórmula E inicia era Gen4, carro que promete se aproximar da F1

A Fórmula E está pronta para dar o seu maior salto tecnológico na categoria a partir desta terça-feira, com os testes em Paul Ricard, onde as equipes testarão o Gen4, que estrearão na temporada 2026-2027.

Com a apresentação do Gen4, a categoria de carros elétricos se prepara para um salto que, nas palavras de seus próprios dirigentes, coloca os monopostos em um patamar próximo ao da categoria principal, a Fórmula 1.

Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato, não se conteve ao descrever o que está por vir, chamando o novo carro de um salto evolutivo sem precedentes e observando que o Gen4 representa o ápice de uma visão que começou há mais de uma década. Longo enfatizou que o desempenho superou até mesmo as próprias métricas internas da equipe.

"Vai gerar uma aceleração e velocidade sem precedentes. É absolutamente insano, uma fera, como eu gosto de descrever. Para mim, representa o maior salto de desempenho entre gerações."

O executivo enfatizou que a evolução não foi linear, mas disruptiva: "Se compararmos as gerações 1, 2 e 3 com a 4, obviamente esta é uma evolução que, eu diria, foi muito além do que esperávamos desde o início. E, de certa forma, isso reforça o fato de que a fórmula está se tornando cada vez mais poderosa, que somos o berço da inovação tecnológica e de desempenho."

Em busca da F1

Um dos aspectos mais empolgantes da era Gen4 é sua posição dentro do ecossistema global do automobilismo. De acordo com simulações realizadas pela FIA e fornecedores, o monoposto elétrico não ficará mais atrás das categorias de acesso como a Fórmula 2 ou a Super Fórmula Japonesa, mas sua velocidade o colocará em um nível próximo ao da F1.

Longo foi enfático sobre a velocidade que este novo "animal" atingirá: "Mais rápido que a Fórmula 2, o que significa que ficaremos atrás apenas da Fórmula 1, e posso arriscar dizer que não muito atrás da Fórmula 1."

O fim da era dos circuitos "estreitos"

O enorme aumento de potência não só altera a dinâmica de condução, como também os cenários em que a categoria pode competir. Portanto, a série terá agora que considerar circuitos da categoria 2 da FIA, pensar mais em pistas permanentes e começar a deixar de lado alguns circuitos de rua.

"Quando você fala de 450 quilowatts de potência em uma corrida, 600 quilowatts no Modo Ataque, 700 de regeneração de energia de frenagem, você está falando de uma fera, então circuitos estreitos, apertados e curtos obviamente não são o futuro da Fórmula E, mas praticamente se tornarão parte do passado da Fórmula E", explicou Longo.

Essa evolução forçará uma reestruturação do calendário, buscando pistas que nos permitam explorar o potencial do carro: "Haverá circuitos onde, infelizmente, não nos encaixamos mais, ou este carro, e obviamente teremos que mudá-los."

Principais características

- ⁠Até 71% mais potente que GEN3 Evo, o GEN4 pode atingir velocidades superiores a 335 km/h;

- Aceleração de 0 a 100 km/h em 1,8 segundo; 0-200 km/h é cumprido em 4,4 segundos;

- ⁠MODO DE ATAQUE terá 71% de aumento de potência em comparação ao antecessor GEN3 EVO;

- Redesenho ergonômico do cockpit ;

- ⁠Assistência de direção e dois modos aerodinâmicos reformulam modo de direção, prmete ampliar segurança;

- Primeiro carro 100% reciclável, feito com pelo menos 20% de materiais reciclados em seus principais componentes.

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