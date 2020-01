Neste fim de semana, a Fórmula E chega à segunda etapa de sua sexta temporada e a categoria elétrica apresenta uma novidade para os telespectadores do campeonato. Apresentada por Felipe Massa e Jerôme D'Ambrosio, a atração é apelidada de "olho do piloto".

Trata-se de uma câmera que leva ao público a visão dos pilotos e "te coloca no cockpit", nas palavras de Massa, que faz sua segunda temporada na F-E, novamente com a equipe Venturi. De acordo com o brasileiro, a atração "deixa você ver o que eu vejo".

Já D'Ambrosio destaca que o "olho do piloto" permite ao telespectador a visão de cada ultrapassagem e decisão tomada na pista pela câmera dentro do capacete. Massa ressalta que também será possível ver os "erros" dos competidores: "Você vai ver tudo dos meus olhos". Confira:

