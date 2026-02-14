Pular para o conteúdo principal

Relato de classificação
Fórmula E

Fórmula E: Mortara crava a pole na Arábia Saudita; Drugovich é P12, e di Grassi, P19

Atual campeão da categoria de monopostos elétricos, o britânico Oliver Rowland, da Nissan, larga em quarto; confira o grid em tabela do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Na manhã deste sábado, foi disputada a segunda classificação da Fórmula E em Jeddah, na Arábia Saudita. E quem ficou com a pole position foi o franco-ítalo-suíço Edoardo Mortara, piloto da equipe Mahindra Racing.

Na briga pela posição de honra do grid de largada, ele cravou 1min15s116 e superou o britânico Jake Dennis, da Andretti, por 0s037. Quem completa o top 3 inicial da 'grelha' é o português António Félix da Costa, da Jaguar.

Os brasileiros Felipe Drugovich, da Andretti, e Lucas di Grassi, da Yamaha-Lola-Abt, ficaram respectivamente em 12º e 19º, de modo que terão de escalar na prova de 14h (Brasília), transmitida pelo BandSports. Confira o grid de largada completo na tabela do Motorsport.com logo abaixo:

1 Edoardo MortaraMahindra Racing 48

1'15.116

 143.825
2 Jake DennisAndretti Formula E 27

+0.037

1'15.153

 143.754
3 António Félix da CostaJaguar Racing 13

+0.275

1'15.391

 143.300
4 Oliver RowlandNissan e.dams 1

+0.352

1'15.468

 143.154
5 Jean-Eric VergneCitroën Racing 25

+0.463

1'15.579

 142.944
6 Max GuntherDragon Penske Autosport 7

+0.487

1'15.603

 142.899
7 Sebastien BuemiVirgin Racing 16

+0.547

1'15.663

 142.785
8 Nick CassidyCitroën Racing 37

+0.934

1'16.050

 142.059
9 Dan TicktumCupra Kiro 33

+2.166

1'17.282

 139.794
10 Zane MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

+2.345

1'17.461

 139.471
11 Pascal WehrleinPorsche Motorsport 94

+2.214

1'17.330

 139.707
12 Felipe DrugovichAndretti Formula E 28

+2.360

1'17.476

 139.444
13 Mitch EvansJaguar Racing 9

+2.228

1'17.344

 139.682
14
Pepe MartíCupra Kiro
 3

+2.433

1'17.549

 139.313
15 Norman NatoNissan e.dams 23

+2.233

1'17.349

 139.673
16 Nico MüllerPorsche Motorsport 51

+2.476

1'17.592

 139.236
17 Taylor BarnardDragon Penske Autosport 77

+2.276

1'17.392

 139.595
18 Joel ErikssonVirgin Racing 14

+2.310

1'17.426

 139.534
19 Lucas di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

+2.592

1'17.708

 139.028
20 Nyck de VriesMahindra Racing 21

+2.506

1'17.622

 139.182

