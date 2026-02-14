Fórmula E: Mortara crava a pole na Arábia Saudita; Drugovich é P12, e di Grassi, P19
Atual campeão da categoria de monopostos elétricos, o britânico Oliver Rowland, da Nissan, larga em quarto; confira o grid em tabela do Motorsport.com
Na manhã deste sábado, foi disputada a segunda classificação da Fórmula E em Jeddah, na Arábia Saudita. E quem ficou com a pole position foi o franco-ítalo-suíço Edoardo Mortara, piloto da equipe Mahindra Racing.
Na briga pela posição de honra do grid de largada, ele cravou 1min15s116 e superou o britânico Jake Dennis, da Andretti, por 0s037. Quem completa o top 3 inicial da 'grelha' é o português António Félix da Costa, da Jaguar.
Os brasileiros Felipe Drugovich, da Andretti, e Lucas di Grassi, da Yamaha-Lola-Abt, ficaram respectivamente em 12º e 19º, de modo que terão de escalar na prova de 14h (Brasília), transmitida pelo BandSports. Confira o grid de largada completo na tabela do Motorsport.com logo abaixo:
|1
|Edoardo MortaraMahindra Racing
|48
|
1'15.116
|143.825
|2
|Jake DennisAndretti Formula E
|27
|
+0.037
1'15.153
|143.754
|3
|António Félix da CostaJaguar Racing
|13
|
+0.275
1'15.391
|143.300
|4
|Oliver RowlandNissan e.dams
|1
|
+0.352
1'15.468
|143.154
|5
|Jean-Eric VergneCitroën Racing
|25
|
+0.463
1'15.579
|142.944
|6
|Max GuntherDragon Penske Autosport
|7
|
+0.487
1'15.603
|142.899
|7
|Sebastien BuemiVirgin Racing
|16
|
+0.547
1'15.663
|142.785
|8
|Nick CassidyCitroën Racing
|37
|
+0.934
1'16.050
|142.059
|9
|Dan TicktumCupra Kiro
|33
|
+2.166
1'17.282
|139.794
|10
|Zane MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|
+2.345
1'17.461
|139.471
|11
|Pascal WehrleinPorsche Motorsport
|94
|
+2.214
1'17.330
|139.707
|12
|Felipe DrugovichAndretti Formula E
|28
|
+2.360
1'17.476
|139.444
|13
|Mitch EvansJaguar Racing
|9
|
+2.228
1'17.344
|139.682
|14
|
Pepe MartíCupra Kiro
|3
|
+2.433
1'17.549
|139.313
|15
|Norman NatoNissan e.dams
|23
|
+2.233
1'17.349
|139.673
|16
|Nico MüllerPorsche Motorsport
|51
|
+2.476
1'17.592
|139.236
|17
|Taylor BarnardDragon Penske Autosport
|77
|
+2.276
1'17.392
|139.595
|18
|Joel ErikssonVirgin Racing
|14
|
+2.310
1'17.426
|139.534
|19
|Lucas di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|
+2.592
1'17.708
|139.028
|20
|Nyck de VriesMahindra Racing
|21
|
+2.506
1'17.622
|139.182
