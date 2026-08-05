Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC

A Fórmula E adiantou a data de realização do ePrix de Mônaco de 2027 para evitar um dos conflitos de calendário que tem com o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no próximo ano.

Quando o calendário da temporada 2026/27 foi divulgado, Mônaco sediaria as etapas 10 e 11 da temporada, nos dias 15 e 16 de maio, no mesmo fim de semana em que o WEC realizaria as 6h de Spa-Francorchamps, última etapa do campeonato antes das 24h de Le Mans.

Porém, agora, a rodada dupla de Mônaco será realizada nos dias 01 e 02 de maio, uma semana antes da rodada dupla de Berlim. A data foi alterada para evitar o choque, criando agora uma maratona para os pilotos que disputam os dois campeonatos, com três semanas seguidas de provas em Mônaco, Alemanha e Bélgica..

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der Foto: Paul Foster

Agora, embora este conflito esteja resolvido, os calendários da F-E e do WEC têm mais um choque de datas na temporada: o ePrix de Xangai mantém por enquanto sua data de 10 e 11 de julho, mesmo fim de semana das 6h de São Paulo.

A temporada 2026/27 da Fórmula E, a primeira a contar com carros da Geração 4, deve ter início no Circuito de Jeddah nos dias 18 e 19 de dezembro, desde que a situação geopolítica no Oriente Médio melhore.

Novo acordo da Fórmula E com Mônaco

A Fórmula E também anunciou que prorrogou seu acordo com o Automóvel Clube de Mônaco (ACM), garantindo que o campeonato elétrico continuará a visitar o principado até pelo menos 2031.

Mônaco rapidamente se tornou um dos eventos mais importantes da F-E, com a categoria disputando suas provas no mesmo traçado de GP usado pela Fórmula 1.

Alberto Longo, cofundador e diretor da F-E, disse: “Não há nenhum palco no automobilismo como Mônaco, e estamos entusiasmados em trazer a próxima era das corridas elétricas para o principado".

“O icônico teste do GEN4 realizado por David Coulthard em nosso último evento estabeleceu o precedente definitivo para o que será mais um fim de semana espetacular. Com velocidades ainda maiores, ainda mais ultrapassagens e ação intensa roda a roda, esta dupla rodada, que é a joia da coroa, promete ser a nossa melhor até agora".

Théo Pourchaire Foto de: Opel

Opel confirma Pourchaire como primeiro piloto da nova equipe

Theo Pourchaire foi confirmado nesta quarta-feira (05) como o primeiro piloto da história da Opel na Fórmula E. O campeão de 2023 da Fórmula 2 retorna de forma integral a um campeonato de monopostos desde a conquista do título, tendo participado de corridas soltas na Indy e na Super Fórmula E.

Neste meio tempo, Pourchaire voltou sua carreira aos carros esportivos, competindo na European Le Mans Series de 2025 e o WEC neste ano com a Peugeot.

O companheiro de Pourchaire na nova equipe do grid da F-E deve ser Mitch Evans. O anúncio deve ser feito após a conclusão da temporada atual. Eles se juntam a António Félix da Costa (Jaguar), Joel Eriksson (Envision), Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy (Citroen) e Jake Dennis e Felipe Drugovich (Andretti) como os nomes confirmados até aqui para o próximo campeonato.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!