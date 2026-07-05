Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto
Primeiro vencedor da história da categoria, veterano brasileiro faz temporada de despedida da competição e triunfa com a Lola-Abt-Yamaha
Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team
Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images
Genial! Campeão da Fórmula E em 2017 e piloto da categoria antes mesmo da prova inaugural da história da competição, da qual venceu a primeiríssima corrida em 2014, Lucas Di Grassi venceu o ePrix 2 da F-E na China neste fim de semana, após sua aposta numa configuração mais voltada à pista seca dar certo em Xangai, onde estava chovendo.
O brasileiro da Lola-Abt-Yamaha foi genial para, depois de largar em 19° (último), gerenciar bem o equipamento e a energia, além de usar o modo ataque na hora certa - na reta final da prova - e, no molhado, passar o francês Jean-Eric Vergne, da Citroen, e o sueco Joel Eriksson, da Envision, para subir no lugar mais alto do pódio da F-E pela primeira vez desde 2022 - e, de quebra, ampliar seu recorde absoluto de pódios no campeonato elétrico (42).
O brasileiro Felipe Drugovich, que largou da pole position com a Andretti, terminou em sexto após gradativamente perder terreno no eP, logo atrás do suíço Sebastien Buemi, da Envision, e do alemão Pascal Wehrlein, que cruzou a linha em quarto e assumiu a liderança da tabela, superando Mitch Evans, da Jaguar.
O piloto da Nova Zelândia não disputou a corrida da madrugada deste domingo: logo antes da largada, a Jaguar informou que Evans não correria por um problema técnico.
Nico Müller (Porsche), Oliver Rowland (Nissan), Taylor Barnard (Penske) e Dan Ticktum (Cupra) fecharam o top 10.
- Lucas Di Grassi
- Jean-Éric Vergne
- Joel Eriksson
- Pascal Wehrlein
- Sebastien Buemi
- Felipe Drugovich
- Nico Muller
- Oliver Rowland
- Taylor Barnard
- Dan Ticktum
- Maximilian Gunther
- Pepe Martí
- Jake Dennis
- Antônio Félix da Costa
- Nick Cassidy
- Edoardo Mortara
- Norman Nato
- Nyck De Vries
- Zane Maloney (DNF)
- Mitch Evans (DNS)
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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