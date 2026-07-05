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Relato da corrida
Fórmula E Shanghai ePrix II

Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto

Primeiro vencedor da história da categoria, veterano brasileiro faz temporada de despedida da competição e triunfa com a Lola-Abt-Yamaha

Redação Motorsport.com
Editado:
Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Genial! Campeão da Fórmula E em 2017 e piloto da categoria antes mesmo da prova inaugural da história da competição, da qual venceu a primeiríssima corrida em 2014, Lucas Di Grassi venceu o ePrix 2 da F-E na China neste fim de semana, após sua aposta numa configuração mais voltada à pista seca dar certo em Xangai, onde estava chovendo.

O brasileiro da Lola-Abt-Yamaha foi genial para, depois de largar em 19° (último), gerenciar bem o equipamento e a energia, além de usar o modo ataque na hora certa - na reta final da prova - e, no molhado, passar o francês Jean-Eric Vergne, da Citroen, e o sueco Joel Eriksson, da Envision, para subir no lugar mais alto do pódio da F-E pela primeira vez desde 2022 - e, de quebra, ampliar seu recorde absoluto de pódios no campeonato elétrico (42).

O editor recomenda:

O brasileiro Felipe Drugovich, que largou da pole position com a Andretti, terminou em sexto após gradativamente perder terreno no eP, logo atrás do suíço Sebastien Buemi, da Envision, e do alemão Pascal Wehrlein, que cruzou a linha em quarto e assumiu a liderança da tabela, superando Mitch Evans, da Jaguar.

O piloto da Nova Zelândia não disputou a corrida da madrugada deste domingo: logo antes da largada, a Jaguar informou que Evans não correria por um problema técnico. 

Nico Müller (Porsche), Oliver Rowland (Nissan), Taylor Barnard (Penske) e Dan Ticktum (Cupra) fecharam o top 10.

  1. Lucas Di Grassi
  2. Jean-Éric Vergne
  3. Joel Eriksson
  4. Pascal Wehrlein
  5. Sebastien Buemi
  6. Felipe Drugovich
  7. Nico Muller
  8. Oliver Rowland
  9. Taylor Barnard
  10. Dan Ticktum
  11. Maximilian Gunther
  12. Pepe Martí
  13. Jake Dennis
  14. Antônio Félix da Costa
  15. Nick Cassidy
  16. Edoardo Mortara
  17. Norman Nato
  18. Nyck De Vries
  19. Zane Maloney (DNF)
  20. Mitch Evans (DNS)

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