Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi
Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi
Relato do treino livre
Fórmula E Sao Paulo ePrix

Fórmula E: Wehrlein lidera treino único em São Paulo; Drugovich é 9º e Di Grassi 18º

Sessão precede a classificação para o ePrix que abre a 12ª temporada da categoria elétrica

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

A única atividade de pista da Fórmula E em São Paulo teve Pascal Wehrlein na liderança seguido por Nyck de Vries e Dan Ticktum completou os três primeiros colocados.

Leia também:

Por conta de problemas técnicos, o primeiro treino livre marcado para acontecer na sexta-feira à tarde não foi realizado. Por conta disso, a sessão da manhã deste sábado foi estendida passando de 40 minutos para uma hora. Dentro do traçado, as coisas aconteceram de forma tranquila, sem grandes paralisações ou bandeiras vermelhas.

Wehrlein fez o melhor tempo já na reta final do treino, cravando a marca de 1m09s853. Em sua primeira sessão de pista oficial como piloto integral da categoria, Felipe Drugovich foi o 9º colocado com 1m10s246. Lucas di Grassi encerrou o treino na 18ª posição. 

A classificação acontece ainda neste sábado, a partir das 9h40 (Brasília) e a corrida está com a largada programada para 14h05. 

Resultado do treino 

POS PILOTO GAP INTERVALO MELHOR TEMPO
1 P. Wehrlein 94 1:09.853
2 N. De Vries 21 0.057 0.057 1:09.910
3 D. Ticktum 33 0.092 0.035 1:09.945
4 E. Mortara 48 0.238 0.146 1:10.091
5 O. Rowland 1 0.281 0.043 1:10.134
6 N. Nato 23 0.358 0.077 1:10.211
7 J. Vergne 25 0.358 0.000 1:10.211
8 N. Müller 51 0.388 0.030 1:10.241
9 F. Drugovich 28 0.393 0.005 1:10.246
10 M. Günther 7 0.402 0.009 1:10.255
11 M. Evans 9 0.441 0.012 1:10.267
12 N. Cassidy 37 0.427 0.013 1:10.280
13 S. Buemi 16 0.442 0.015 1:10.295
14 J. Dennis 27 0.491 0.049 1:10.344
15 A. Da Costa 13 0.614 0.123 1:10.467
16 T. Barnard 77 0.687 0.073 1:10.540
17 J. Eriksson 14 0.699 0.012 1:10.552
18 L. Di Grassi 11 1.053 0.354 1:10.906
19 J. Martí 3 1.185 0.132 1:11.038
20 Z. Maloney 22 1.310 0.125 1:11.163

Isa Fernandes
Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Wehrlein é mais rápido, mas Dennis herda pole em São Paulo; Drugovich e Di Grassi largam do fundo do grid
Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

