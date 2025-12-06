A única atividade de pista da Fórmula E em São Paulo teve Pascal Wehrlein na liderança seguido por Nyck de Vries e Dan Ticktum completou os três primeiros colocados.

Por conta de problemas técnicos, o primeiro treino livre marcado para acontecer na sexta-feira à tarde não foi realizado. Por conta disso, a sessão da manhã deste sábado foi estendida passando de 40 minutos para uma hora. Dentro do traçado, as coisas aconteceram de forma tranquila, sem grandes paralisações ou bandeiras vermelhas.

Wehrlein fez o melhor tempo já na reta final do treino, cravando a marca de 1m09s853. Em sua primeira sessão de pista oficial como piloto integral da categoria, Felipe Drugovich foi o 9º colocado com 1m10s246. Lucas di Grassi encerrou o treino na 18ª posição.

A classificação acontece ainda neste sábado, a partir das 9h40 (Brasília) e a corrida está com a largada programada para 14h05.

Resultado do treino

POS PILOTO Nº GAP INTERVALO MELHOR TEMPO 1 P. Wehrlein 94 — — 1:09.853 2 N. De Vries 21 0.057 0.057 1:09.910 3 D. Ticktum 33 0.092 0.035 1:09.945 4 E. Mortara 48 0.238 0.146 1:10.091 5 O. Rowland 1 0.281 0.043 1:10.134 6 N. Nato 23 0.358 0.077 1:10.211 7 J. Vergne 25 0.358 0.000 1:10.211 8 N. Müller 51 0.388 0.030 1:10.241 9 F. Drugovich 28 0.393 0.005 1:10.246 10 M. Günther 7 0.402 0.009 1:10.255 11 M. Evans 9 0.441 0.012 1:10.267 12 N. Cassidy 37 0.427 0.013 1:10.280 13 S. Buemi 16 0.442 0.015 1:10.295 14 J. Dennis 27 0.491 0.049 1:10.344 15 A. Da Costa 13 0.614 0.123 1:10.467 16 T. Barnard 77 0.687 0.073 1:10.540 17 J. Eriksson 14 0.699 0.012 1:10.552 18 L. Di Grassi 11 1.053 0.354 1:10.906 19 J. Martí 3 1.185 0.132 1:11.038 20 Z. Maloney 22 1.310 0.125 1:11.163

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!