Fórmula E: Wehrlein lidera treino único em São Paulo; Drugovich é 9º e Di Grassi 18º
Sessão precede a classificação para o ePrix que abre a 12ª temporada da categoria elétrica
A única atividade de pista da Fórmula E em São Paulo teve Pascal Wehrlein na liderança seguido por Nyck de Vries e Dan Ticktum completou os três primeiros colocados.
Por conta de problemas técnicos, o primeiro treino livre marcado para acontecer na sexta-feira à tarde não foi realizado. Por conta disso, a sessão da manhã deste sábado foi estendida passando de 40 minutos para uma hora. Dentro do traçado, as coisas aconteceram de forma tranquila, sem grandes paralisações ou bandeiras vermelhas.
Wehrlein fez o melhor tempo já na reta final do treino, cravando a marca de 1m09s853. Em sua primeira sessão de pista oficial como piloto integral da categoria, Felipe Drugovich foi o 9º colocado com 1m10s246. Lucas di Grassi encerrou o treino na 18ª posição.
A classificação acontece ainda neste sábado, a partir das 9h40 (Brasília) e a corrida está com a largada programada para 14h05.
Resultado do treino
|POS
|PILOTO
|Nº
|GAP
|INTERVALO
|MELHOR TEMPO
|1
|P. Wehrlein
|94
|—
|—
|1:09.853
|2
|N. De Vries
|21
|0.057
|0.057
|1:09.910
|3
|D. Ticktum
|33
|0.092
|0.035
|1:09.945
|4
|E. Mortara
|48
|0.238
|0.146
|1:10.091
|5
|O. Rowland
|1
|0.281
|0.043
|1:10.134
|6
|N. Nato
|23
|0.358
|0.077
|1:10.211
|7
|J. Vergne
|25
|0.358
|0.000
|1:10.211
|8
|N. Müller
|51
|0.388
|0.030
|1:10.241
|9
|F. Drugovich
|28
|0.393
|0.005
|1:10.246
|10
|M. Günther
|7
|0.402
|0.009
|1:10.255
|11
|M. Evans
|9
|0.441
|0.012
|1:10.267
|12
|N. Cassidy
|37
|0.427
|0.013
|1:10.280
|13
|S. Buemi
|16
|0.442
|0.015
|1:10.295
|14
|J. Dennis
|27
|0.491
|0.049
|1:10.344
|15
|A. Da Costa
|13
|0.614
|0.123
|1:10.467
|16
|T. Barnard
|77
|0.687
|0.073
|1:10.540
|17
|J. Eriksson
|14
|0.699
|0.012
|1:10.552
|18
|L. Di Grassi
|11
|1.053
|0.354
|1:10.906
|19
|J. Martí
|3
|1.185
|0.132
|1:11.038
|20
|Z. Maloney
|22
|1.310
|0.125
|1:11.163
