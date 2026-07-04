Fórmula E: Wehrlein vence corrida 1 sob sol e chuva em Xangai; Drugovich é 4º
O outro brasileiro do grid, Lucas Di Grassi, campeão da categoria, terminou em 18º com a Lola-Abt-Yamaha; veja a tabela de resultados
Piloto da Porsche, o alemão Pascal Wehrlein converteu pole em vitória na primeira corrida do fim de semana da Fórmula E na China, disputada sob condições mistas em Xangai, entre sol e chuva.
Com o triunfo, o germânico vai a 129 pontos, contra 132 do neozelandês Mitch Evans, que terminou a prova em oitavo com a Jaguar. Já seu companheiro português António Félix da Costa foi segundo, enquanto o britânico Jake Dennis, da Andretti, completou o pódio
.
A quarta posição ficou com o outro piloto da Andretti, o brasileiro Felipe Drugovich, que chegou à frente do holandês Nyck de Vries, quinto com a Mahindra. O bicampeão Jean-Éric Vergne, francês da Citroen, foi o sexto.
O outro brasileiro do grid, Lucas Di Grassi, terminou em 18º com a Lola-Abt-Yamaha. A classificação para a segunda e última corrida do fim de semana da F-E no circuito de Xangai é às 21h (Brasília) deste sábado. O eP é 1h05 deste domingo. Tudo no BandSports.
RESULTADO DA CORRIDA 1 DA FÓRMULA E NA CHINA
|Cla
|Driver
|#
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Points
|1
|P. WehrleinPorsche Team
|94
|30
|
40'30.411
|135.3
|25
|2
|A. Felix da CostaJaguar Racing
|13
|30
|
+1.633
40'32.044
|1.633
|135.2
|18
|3
|J. DennisAndretti Formula E
|27
|30
|
+4.709
40'35.120
|3.076
|135.0
|15
|4
|F. DrugovichAndretti Formula E
|28
|30
|
+5.425
40'35.836
|0.716
|135.0
|12
|5
|N. de VriesMahindra Racing
|21
|30
|
+8.407
40'38.818
|2.982
|134.8
|10
|6
|J. VergneCitroën Racing
|25
|30
|
+12.497
40'42.908
|4.090
|134.6
|8
|7
|J. ErikssonEnvision Racing
|14
|30
|
+12.714
40'43.125
|0.217
|134.6
|6
|8
|M. EvansJaguar Racing
|9
|30
|
+14.120
40'44.531
|1.406
|134.5
|4
|9
|M. GuentherDS Penske
|7
|30
|
+14.674
40'45.085
|0.554
|134.5
|2
|10
|E. MortaraMahindra Racing
|48
|30
|
+15.167
40'45.578
|0.493
|134.5
|1
|11
|N. MüllerPorsche Team
|51
|30
|
+15.749
40'46.160
|0.582
|134.4
|12
|Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|30
|
+16.375
40'46.786
|0.626
|134.4
|13
|D. TicktumCupra Kiro
|33
|30
|
+17.927
40'48.338
|1.552
|134.3
|14
|O. RowlandNissan
|1
|30
|
+18.858
40'49.269
|0.931
|134.3
|15
|
P. MartíCupra Kiro
|3
|30
|
+20.103
40'50.514
|1.245
|134.2
|16
|T. BarnardDS Penske
|77
|30
|
+20.684
40'51.095
|0.581
|134.2
|17
|S. BuemiEnvision Racing
|16
|30
|
+21.068
40'51.479
|0.384
|134.1
|18
|L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|30
|
+21.145
40'51.556
|0.077
|134.1
|19
|N. CassidyCitroën Racing
|37
|30
|
+37.715
41'08.126
|16.570
|133.2
|20
|N. NatoNissan
|23
|29
|
+1 Lap
40'52.086
|1 Lap
|129.6
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