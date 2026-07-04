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Fórmula E

Fórmula E: Wehrlein vence corrida 1 sob sol e chuva em Xangai; Drugovich é 4º

O outro brasileiro do grid, Lucas Di Grassi, campeão da categoria, terminou em 18º com a Lola-Abt-Yamaha; veja a tabela de resultados

Neşe Akkoyun
Editado:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Piloto da Porsche, o alemão Pascal Wehrlein converteu pole em vitória na primeira corrida do fim de semana da Fórmula E na China, disputada sob condições mistas em Xangai, entre sol e chuva.

Com o triunfo, o germânico vai a 129 pontos, contra 132 do neozelandês Mitch Evans, que terminou a prova em oitavo com a Jaguar. Já seu companheiro português António Félix da Costa foi segundo, enquanto o britânico Jake Dennis, da Andretti, completou o pódio

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A quarta posição ficou com o outro piloto da Andretti, o brasileiro Felipe Drugovich, que chegou à frente do holandês Nyck de Vries, quinto com a Mahindra. O bicampeão Jean-Éric Vergne, francês da Citroen, foi o sexto.

O outro brasileiro do grid, Lucas Di Grassi, terminou em 18º com a Lola-Abt-Yamaha. A classificação para a segunda e última corrida do fim de semana da F-E no circuito de Xangai é às 21h (Brasília) deste sábado. O eP é 1h05 deste domingo. Tudo no BandSports.

RESULTADO DA CORRIDA 1 DA FÓRMULA E NA CHINA

Cla Driver # Laps Time Interval km/h Points
1 P. WehrleinPorsche Team 94 30

40'30.411

   135.3 25
2 A. Felix da CostaJaguar Racing 13 30

+1.633

40'32.044

 1.633 135.2 18
3 J. DennisAndretti Formula E 27 30

+4.709

40'35.120

 3.076 135.0 15
4 F. DrugovichAndretti Formula E 28 30

+5.425

40'35.836

 0.716 135.0 12
5 N. de VriesMahindra Racing 21 30

+8.407

40'38.818

 2.982 134.8 10
6 J. VergneCitroën Racing 25 30

+12.497

40'42.908

 4.090 134.6 8
7 J. ErikssonEnvision Racing 14 30

+12.714

40'43.125

 0.217 134.6 6
8 M. EvansJaguar Racing 9 30

+14.120

40'44.531

 1.406 134.5 4
9 M. GuentherDS Penske 7 30

+14.674

40'45.085

 0.554 134.5 2
10 E. MortaraMahindra Racing 48 30

+15.167

40'45.578

 0.493 134.5 1
11 N. MüllerPorsche Team 51 30

+15.749

40'46.160

 0.582 134.4  
12 Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+16.375

40'46.786

 0.626 134.4  
13 D. TicktumCupra Kiro 33 30

+17.927

40'48.338

 1.552 134.3  
14 O. RowlandNissan 1 30

+18.858

40'49.269

 0.931 134.3  
15
P. MartíCupra Kiro
 3 30

+20.103

40'50.514

 1.245 134.2  
16 T. BarnardDS Penske 77 30

+20.684

40'51.095

 0.581 134.2  
17 S. BuemiEnvision Racing 16 30

+21.068

40'51.479

 0.384 134.1  
18 L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+21.145

40'51.556

 0.077 134.1  
19 N. CassidyCitroën Racing 37 30

+37.715

41'08.126

 16.570 133.2  
20 N. NatoNissan 23 29

+1 Lap

40'52.086

 1 Lap 129.6  

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