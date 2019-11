GALERIA: Equipe de Massa, Venturi divulga novo carro na Fórmula E

Às vésperas do início da nova temporada da Fórmula E, que terá sua primeira etapa neste fim de semana, com a rodada dupla da Arábia Saudita, a equipe Venturi divulgou seu novo carro na categoria de monopostos elétricos.

O destaque fica por conta do protagonismo da cor vermelha no design do carro, que terá peças da Mercedes em 2019/2020 e patrocínio da ROKiT. Os pilotos se mantém: o brasileiro Felipe Massa, que vai para seu segundo campeonato na F-E, e o ítalo-suíço Edoardo Mortara.

Galeria Lista Felipe Massa, Edoardo Mortara, Susie Wolff, Venturi Racing 1 / 3 Foto de: FIA Formula E Felipe Massa, Edoardo Mortara, Susie Wolff, Venturi Racing 2 / 3 Foto de: FIA Formula E Venturi Racing 3 / 3 Foto de: FIA Formula E

