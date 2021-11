Antonio Giovinazzi pilotará na Fórmula E em 2022 com a Dragon Penske depois de perder sua vaga na Fórmula 1 pela Alfa Romeo para o piloto chinês Guanyu Zhou. A equipe suíça revelou na manhã desta terça-feira (16) que se separaria de Gio após três temporadas, com o candidato ao título da Fórmula 2 tomando seu lugar em um anúncio separado feito pouco depois.

O italiano criticou sua expulsão no Twitter após a notícia e disse que a F1 "pode ​​ser implacável quando o dinheiro governa", em referência ao apoio de Zhou e ao potencial de maior exposição para o esporte em uma economia chinesa em rápido crescimento.

Giovinazzi será parceiro do brasileiro Sérgio Sette Câmara, que completou uma extensão do seu contrato com a Dragon Penske na noite de segunda-feira depois de impressionar durante seu primeiro ano na FE na temporada passada.

"Assim que soube que não estaria na F1 no ano que vem, decidi participar do mundial de Fórmula E", comentou o italiano. "É uma categoria que sempre acompanhei e estou emocionado por fazer parte da escuderia nesta série de corridas totalmente elétricas que eu já testei há três anos."

"Gostaria de agradecer a Jay Penske, que imediatamente demonstrou grande interesse em me receber a bordo. Mal posso esperar para testar meu novo monoposto em Valência no final do mês. Temos um ano emocionante pela frente e farei o máximo para ajudar a equipe a ter sucesso."

Antonio assumirá o assento que foi originalmente ocupado pelo piloto de fábrica da Audi Nico Muller em 2021, antes que este saísse no meio da temporada para se concentrar no DTM, abrindo uma vaga para o ex-piloto da BMW Joel Eriksson, que anteriormente atuou como reserva da Dragon Penske.

"Giovinazzi é um dos pilotos mais talentosos do mundo e estou muito orgulhoso de tê-lo no time", disse o chefe da equipe. "Com Antonio e Sergio, temos a sorte de agora ter o que acredito ser uma das formações mais fortes da categoria."

A Dragon Penske terminou em 11º de 12 escuderias na temporada de 2021 após a introdução tardia de seu novo trem de força, que continuará a usar em 2022 como parte do novo ciclo de homologação de dois anos da FE.

O italiano poderá andar pela primeira vez com o carro Gen2 da equipe já nos testes de pré-temporada de Valência, no final de novembro.

F1 2021: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: