A Fórmula E desembarca em São Paulo neste fim de semana para a abertura da temporada 2025-26, e o Motorsport.com preparou um guia especial para que você fique por dentro de todas as novidades do Mundial de carros elétricos antes do início das atividades no Sambódromo do Anhembi.

Citroen Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sai McLaren, sai Maserati, entra Citröen

Pela primeira vez em alguns anos, a Fórmula E terá 20 carros no grid. No final da temporada passada, a McLaren confirmou sua saída da categoria para focar seus esforços no desenvolvimento do novo hipercarro da marca britânica, que integrará a classe do WEC a partir de 2027. Porém, sem encontrar um comprador, foi obrigada a fechar as portas, reduzindo o número de entradas no campeonato.

Este problema será resolvido já no próximo ano, com a Porsche confirmando que passará a contar com duas equipes no grid.

Entre as 10 equipes restantes, mais uma mudança. A Stellantis revisou seus planos para a categoria elétrica e, com isso, tomou a decisão de trocar sua representante no grid, com a saída da Maserati e a entrada da Citröen.

Felipe Drugovich, Andretti Formula E Team Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

O primeiro desafio de Drugovich pós-F2

Pela primeira vez desde o título da Fórmula 2 em 2022, Felipe Drugovich disputará uma temporada completa de uma categoria de monopostos. O brasileiro chegou a disputar a European Le Mans Series em 2024 com a Vector Sport, mas longe do seu foco, que estava nos carros de Fórmula.

Com o sonho da F1 cada vez mais distante, especialmente após a Cadillac confirmar Valtteri Bottas e Sergio Pérez como sua dupla para 2026, o brasileiro optou por dar um novo rumo à sua carreira, aceitando o convite da Andretti para ser piloto titular na categoria elétrica.

Drugo não é necessariamente novato na F-E, tendo feito sua estreia neste ano, substituindo Nyck de Vries na Mahindra durante a rodada dupla do ePrix de Berlim, por conta do choque da etapa com as 6h de São Paulo do WEC. Além disso, o brasileiro participou de inúmeros testes de novatos ao longo dos anos, o que o torna um 'novato de luxo' para a Andretti, colocando-o em dupla com o campeão Jake Dennis,

O acordo de Drugovich com a Andretti é plurianual, garantindo a participação do brasileiro na primeira temporada do Gen4. Em entrevista ao Motorsport.com na época do anúncio de Drugo, o chefe Roger Griffiths diz que vê em seu novo piloto um trunfo importante para o desenvolvimento do novo carro, aproveitando sua experiência com a Aston Martin.

Lucas di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Di Grassi busca seguir avançando com Lola Yamaha Abt

Piloto mais experiente da história da Fórmula E, Lucas di Grassi segue no mundial elétrico pelo 12º ano consecutivo, repetindo mais uma vez a parceria com a equipe Lola Yamaha Abt.

A parceria Lola e Yamaha com a Abt (que já foi a equipe oficial da Audi na época do título do brasileiro) começou na temporada passada, com a marca japonesa entrando na categoria para desenvolver um trem de força do zero. O primeiro ano foi como o esperado: de altos e baixos, marcado pelo pódio de di Grassi no ePrix de Miami.

Para 2026, o objetivo é seguir com o trabalho feito na última temporada, mas di Grassi já deixou claro que o foco maior da equipe está no desenvolvimento do Gen4, que funcionará como um grande reinício para toda a categoria.

Confira o grid da temporada 2025/26:

equipe trem de força No. pilotos Nissan e-4ORCE 05 1 23 Porsche 99X Electric WCG3 3 33 DS E-Tense FE25 7 77 Jaguar I-Type 7 9 13 Lola-Yamaha T001 11 22 Jaguar I-Type 7 14 16 Mahindra M12Electro 21 48 Citroën ë-CX 25 37 Porsche 99X Electric 27 28 Porsche 99X Electric 51 94

O ano de despedida do Gen3:

Em termos de regulamento técnico, a F-E vem para 2025-26 com um ano estável, permitindo que equipes e montadoras foquem no desenvolvimento do Gen4, novo carro da categoria que fará sua estreia na temporada 2026-27.

Com isso, neste ano teremos a despedida do modelo atual, o Gen3 EVO, que será substituído por um carro que promete ser mais eficiente que o atual, com uma performance que deve se assemelhar ao de um Fórmula 2.

Já o regulamento desportivo sofreu algumas alterações. O formato da classificação tem algumas mudanças. A duração das sessões de grupo (que define os classificados para o mata-mata) será reduzida de 12 para 10 minutos. Além disso, foi retirada a exigência de que os pilotos façam voltas rápidas na primeira metade da sessão.

Nas corridas também teremos uma pequena mudança. O pit boost, introduzido no ano passado e que consiste em uma parada de recarga rápida nos boxes, segue em jogo para esta temporada nas rodadas duplas. Por outro lado, as corridas com a presença do boost levaram a uma mudança na ativação do modo ataque: agora os pilotos terão que utilizar a potência extra apenas uma vez por corrida, em vez de duas.

The DS TECHEETAH team celebrates victory Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Calendário recorde, ano mais estável:

A Fórmula E chega para a temporada 2025/26 visando um recorde de etapas, mesmo com a redução de uma prova prevista para o calendário original. No total, serão 17 provas disputadas em 11 finais de semana e espalhados em 10 países ao redor do mundo.

As atividades começam no continente americano, com três rodadas simples em São Paulo, na Cidade do México e em Miami entre dezembro e janeiro. Uma das novidades do ano é a troca do palco do ePrix na capital da Flórida, trocando Homestead pelo Autódromo Internacional de Miami, que recebe a Fórmula 1.

Na sequência, Jeddah é um de seis palcos a receberem rodadas duplas, com provas no meio de fevereiro, antecedendo a pernada europeia do calendário, com as etapas de Madri, no circuito permanente de Jarama, Berlim, no tradicional Aeroporto Tempelhof e fechando nas ruas de Mônaco.

Dali, a categoria ruma novamente à Ásia. A China receberá três provas, com o retorno de Sanya, que recebeu a F-E no início de 2019 e que foi a primeira corrida cancelada por conta da Covid-19 em 2020, além de uma rodada dupla no Circuito de Xangai, assim como em 2025. Na sequência, mais duas provas nas ruas de Tóquio antes do tradicional encerramento do campeonato no ExCel Center em Londres.

Confira o calendário da temporada 2025/26:

etapa EPrix país Circuito Data 1 ePrix de São Paulo Circuito de Rua de São Paulo 06 de dezembro de 2025 2 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 10 de janeiro de 2026 3 ePrix de Miami Estados Unidos Autódromo Internacional de Miami 31 de janeiro de 2026 4 ePrix de Jeddah Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 13 de fevereiro de 2026 5 14 de fevereiro de 2026 6 ePrix de Madri Espanha Circuito de Jarama 21 de março de 2026 7 ePrix de Berlim Circuito de Rua do Aeroporto Tempelhof 02 de maio de 2026 8 03 de maio de 2026 9 ePrix de Mônaco Circuito de Mônaco 16 de maio de 2026 10 17 de maio de 2026 11 ePrix de Sanya Circuito de Haitang Bay 20 de junho de 2026 12 ePrix de Xangai Circuito Internacional de Xangai 04 de julho de 2026 13 05 de julho de 2026 14 ePrix de Tóquio Circuito de Rua de Tóquio 25 de julho de 2026 15 26 de julho de 2026 16 ePrix de Londres Reino Unido Circuito ExCeL London 15 de agosto de 2026 17 16 de agosto de 2026

Onde assistir à Fórmula E?

A Fórmula E renovou o acordo de transmissão com a Band, então você poderá acompanhar a temporada 2025-26 nas telas do grupo paulista, seja em TV aberta, TV fechada no Bandsports, no site Band.com.br ou no app Bandplay.

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!