Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula E Sao Paulo ePrix

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Mundial de carros elétricos inicia novamente o campeonato com o ePrix de São Paulo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Dan Ticktum Kiro Race Co Porsche 99X Electric WCG3 Mitch Evans Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 7

A Fórmula E desembarca em São Paulo neste fim de semana para a abertura da temporada 2025-26, e o Motorsport.com preparou um guia especial para que você fique por dentro de todas as novidades do Mundial de carros elétricos antes do início das atividades no Sambódromo do Anhembi.

Leia também:
Citroen Racing

Citroen Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sai McLaren, sai Maserati, entra Citröen

Pela primeira vez em alguns anos, a Fórmula E terá 20 carros no grid. No final da temporada passada, a McLaren confirmou sua saída da categoria para focar seus esforços no desenvolvimento do novo hipercarro da marca britânica, que integrará a classe do WEC a partir de 2027. Porém, sem encontrar um comprador, foi obrigada a fechar as portas, reduzindo o número de entradas no campeonato.

Este problema será resolvido já no próximo ano, com a Porsche confirmando que passará a contar com duas equipes no grid.

Entre as 10 equipes restantes, mais uma mudança. A Stellantis revisou seus planos para a categoria elétrica e, com isso, tomou a decisão de trocar sua representante no grid, com a saída da Maserati e a entrada da Citröen.

Felipe Drugovich, Andretti Formula E Team

Felipe Drugovich, Andretti Formula E Team

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

O primeiro desafio de Drugovich pós-F2

Pela primeira vez desde o título da Fórmula 2 em 2022, Felipe Drugovich disputará uma temporada completa de uma categoria de monopostos. O brasileiro chegou a disputar a European Le Mans Series em 2024 com a Vector Sport, mas longe do seu foco, que estava nos carros de Fórmula.

Com o sonho da F1 cada vez mais distante, especialmente após a Cadillac confirmar Valtteri Bottas e Sergio Pérez como sua dupla para 2026, o brasileiro optou por dar um novo rumo à sua carreira, aceitando o convite da Andretti para ser piloto titular na categoria elétrica.

Drugo não é necessariamente novato na F-E, tendo feito sua estreia neste ano, substituindo Nyck de Vries na Mahindra durante a rodada dupla do ePrix de Berlim, por conta do choque da etapa com as 6h de São Paulo do WEC. Além disso, o brasileiro participou de inúmeros testes de novatos ao longo dos anos, o que o torna um 'novato de luxo' para a Andretti, colocando-o em dupla com o campeão Jake Dennis,

O acordo de Drugovich com a Andretti é plurianual, garantindo a participação do brasileiro na primeira temporada do Gen4. Em entrevista ao Motorsport.com na época do anúncio de Drugo, o chefe Roger Griffiths diz que vê em seu novo piloto um trunfo importante para o desenvolvimento do novo carro, aproveitando sua experiência com a Aston Martin.

Lucas di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Lucas di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Di Grassi busca seguir avançando com Lola Yamaha Abt

Piloto mais experiente da história da Fórmula E, Lucas di Grassi segue no mundial elétrico pelo 12º ano consecutivo, repetindo mais uma vez a parceria com a equipe Lola Yamaha Abt. 

A parceria Lola e Yamaha com a Abt (que já foi a equipe oficial da Audi na época do título do brasileiro) começou na temporada passada, com a marca japonesa entrando na categoria para desenvolver um trem de força do zero. O primeiro ano foi como o esperado: de altos e baixos, marcado pelo pódio de di Grassi no ePrix de Miami.

Para 2026, o objetivo é seguir com o trabalho feito na última temporada, mas di Grassi já deixou claro que o foco maior da equipe está no desenvolvimento do Gen4, que funcionará como um grande reinício para toda a categoria.

Confira o grid da temporada 2025/26:

equipe trem de força No. pilotos
Japan Nissan Formula E Team Nissan e-4ORCE 05 1 United Kingdom Oliver Rowland
23 France Norman Nato
United States Cupra Kiro Porsche 99X Electric WCG3 3 Spain Pepe Martí
33 United Kingdom Dan Ticktum
United States DS Penske DS E-Tense FE25 7 Germany Maximilian Günther
77 United Kingdom Taylor Barnard
United Kingdom Jaguar TCS Racing Jaguar I-Type 7 9 New Zealand Mitch Evans
13 Portugal António Félix da Costa
United Kingdom Lola Yamaha ABT Formula E Team Lola-Yamaha T001 11 Brazil Lucas di Grassi
22 Barbados Zane Maloney
United Kingdom Envision Racing Jaguar I-Type 7 14 Sweden Joel Eriksson
16 Switzerland Sébastien Buemi
India Mahindra Racing Mahindra M12Electro 21 Netherlands Nyck de Vries
48 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Citroën Racing Citroën ë-CX 25 France Jean-Éric Vergne
37 New Zealand Nick Cassidy
United States Andretti Formula E Porsche 99X Electric 27 United Kingdom Jake Dennis
28 Brazil Felipe Drugovich
Germany Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric 51 Switzerland Nico Müller
94 Germany Pascal Wehrlein

O ano de despedida do Gen3:

Em termos de regulamento técnico, a F-E vem para 2025-26 com um ano estável, permitindo que equipes e montadoras foquem no desenvolvimento do Gen4, novo carro da categoria que fará sua estreia na temporada 2026-27.

Com isso, neste ano teremos a despedida do modelo atual, o Gen3 EVO, que será substituído por um carro que promete ser mais eficiente que o atual, com uma performance que deve se assemelhar ao de um Fórmula 2.

Já o regulamento desportivo sofreu algumas alterações. O formato da classificação tem algumas mudanças. A duração das sessões de grupo (que define os classificados para o mata-mata) será reduzida de 12 para 10 minutos. Além disso, foi retirada a exigência de que os pilotos façam voltas rápidas na primeira metade da sessão.

Nas corridas também teremos uma pequena mudança. O pit boost, introduzido no ano passado e que consiste em uma parada de recarga rápida nos boxes, segue em jogo para esta temporada nas rodadas duplas. Por outro lado, as corridas com a presença do boost levaram a uma mudança na ativação do modo ataque: agora os pilotos terão que utilizar a potência extra apenas uma vez por corrida, em vez de duas.

The DS TECHEETAH team celebrates victory

The DS TECHEETAH team celebrates victory

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Calendário recorde, ano mais estável:

A Fórmula E chega para a temporada 2025/26 visando um recorde de etapas, mesmo com a redução de uma prova prevista para o calendário original. No total, serão 17 provas disputadas em 11 finais de semana e espalhados em 10 países ao redor do mundo.

As atividades começam no continente americano, com três rodadas simples em São Paulo, na Cidade do México e em Miami entre dezembro e janeiro. Uma das novidades do ano é a troca do palco do ePrix na capital da Flórida, trocando Homestead pelo Autódromo Internacional de Miami, que recebe a Fórmula 1.

Na sequência, Jeddah é um de seis palcos a receberem rodadas duplas, com provas no meio de fevereiro, antecedendo a pernada europeia do calendário, com as etapas de Madri, no circuito permanente de Jarama, Berlim, no tradicional Aeroporto Tempelhof e fechando nas ruas de Mônaco.

Dali, a categoria ruma novamente à Ásia. A China receberá três provas, com o retorno de Sanya, que recebeu a F-E no início de 2019 e que foi a primeira corrida cancelada por conta da Covid-19 em 2020, além de uma rodada dupla no Circuito de Xangai, assim como em 2025. Na sequência, mais duas provas nas ruas de Tóquio antes do tradicional encerramento do campeonato no ExCel Center em Londres.

Confira o calendário da temporada 2025/26:

etapa EPrix país Circuito Data
1 ePrix de São Paulo  Brasil Circuito de Rua de São Paulo 06 de dezembro de 2025
2 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 10 de janeiro de 2026
3 ePrix de Miami Estados Unidos Autódromo Internacional de Miami 31 de janeiro de 2026
4 ePrix de Jeddah Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 13 de fevereiro de 2026
5 14 de fevereiro de 2026
6 ePrix de Madri  Espanha Circuito de Jarama 21 de março de 2026
7 ePrix de Berlim  Alemanha Circuito de Rua do Aeroporto Tempelhof 02 de maio de 2026
8 03 de maio de 2026
9 ePrix de Mônaco  Mônaco Circuito de Mônaco 16 de maio de 2026
10 17 de maio de 2026
11 ePrix de Sanya  China Circuito de Haitang Bay 20 de junho de 2026
12 ePrix de Xangai Circuito Internacional de Xangai 04 de julho de 2026
13 05 de julho de 2026
14 ePrix de Tóquio  Japão Circuito de Rua de Tóquio 25 de julho de 2026
15 26 de julho de 2026
16 ePrix de Londres Reino Unido Circuito ExCeL London 15 de agosto de 2026
17 16 de agosto de 2026

Onde assistir à Fórmula E?

A Fórmula E renovou o acordo de transmissão com a Band, então você poderá acompanhar a temporada 2025-26 nas telas do grupo paulista, seja em TV aberta, TV fechada no Bandsports, no site Band.com.br ou no app Bandplay.

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

Últimas notícias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros