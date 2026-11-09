Jaguar anuncia Stoffel Vandoorne para temporada 2026/2027 da F-E

A Jaguar Racing anunciou, nesta segunda-feira (09), que Stoffel Vandoorne completará a formação da equipe para a temporada 2026/2027 da Fórmula E.

O campeão da temporada 2021/2022 da categoria de monopostos elétricos dividirá a garagem com António Félix da Costa, português que está em seu segundo ano com a Jaguar. Ambos correrão com o Jaguar I-Type 08 da Gen4, novo carro da F-E.

Vandoorne, que teve uma passagem de dois anos como piloto da McLaren na Fórmula 1 (2017 e 2018), retorna do WEC, onde passou quatro anos com a Peugeot na classe de hipercarros (2023 a 2026).

Desde sua chegada à F-E na temporada 5 (2019), Stoffel se consolidou como um dos competidores mais consistentes e bem-sucedidos do campeonato. Após começar pela HWA, tornou-se peça-chave da Mercedes-EQ terminando como vice-campeão na temporada 6 (2020) antes de conquistar o título dois anos depois.

Em 2025/2026, no entanto, deixou a equipe da Maserati para se juntar à Jaguar, mas como reserva. Agora, o belga volta ao posto de piloto titular da F-E

“Depois de passar um ano na Jaguar como piloto reserva e de desenvolvimento, conheço de perto o talento, o comprometimento e a ambição presentes em toda a equipe", começou Vandoorne.

"Estou muito animado para assumir uma vaga de titular e voltar a competir na F-E. É um campeonato que amo, uma equipe que agora conheço bem, e estou ansioso para ajudar a avançar a partir das bases sólidas que construímos juntos".

Ian James, chefe de equipe, disse: “Conheço o nível de Stoffel como piloto e como pessoa e, após trabalhar de perto com ele ao longo do último ano em nosso programa de desenvolvimento GEN4, toda a equipe pode comprovar essas qualidades".

"Sua experiência, seu conhecimento técnico e sua capacidade comprovada de competir no mais alto nível fazem dele uma escolha natural ao lado de António nesta nova era da F-E".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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