A McLaren deve sair da Fórmula E na temporada 2024-25, redirecionando o foco para o projeto de hipercarro no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), afirma o portal britânico The Race. A saída será antes da estreia da nova geração de monoposto elétricos, a Gen4.

A fabricante de Woking atualmente 'empresta' o nome para a escuderia elétrica, junto com o patrocínio master da NEOM, o projeto de 'cidade do futuro' da Arábia Saudita. A formação atual é de Sam Bird e Taylor Barnard.

O The Race revelou que, no e-Prix de Jeddah, o CEO da McLaren, Zak Brown, informou ao chefe de equipe, Ian James, que a marca britânica deixará de estampar o nome na equipe na nova era Gen4 e que ele precisaria buscar novos parceiros comerciais, de nomenclatura e de fabricantes alternativas.

Em 2022, a equipe era denominada Mercedes EQ e já tinha apoio majoritário da NEOM, que se manteve quando mudou para o atual nome. A escuderia já utilizava os carros da Nissan.

O portal também diz que a escuderia já está montando um novo pacote com um fabricante registrado e também conversando com investidores em potencial para continuar na categoria eletrificada. Além disso, a parceria com a NEOM, com contrato até 2026 e com opção de renovação por quatro anos, deverá ser encerrado.

Com o enfoque da McLaren no retorno ao WEC e à tradicional corrida das 24 Horas de Le Mans, vencidas pela fabricante britânica em 1995, surgiram rumores, também repercutidos pelo The Race, que o chefe de equipe da Jaguar na F-E, James Barclay, deve ser o escolhido para liderar os esforços dos 'papaias' na categoria de resistência.

