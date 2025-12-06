Todas as categorias

Fórmula E Sao Paulo ePrix

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Pilotos se envolveram em um incidente na 23ª volta da corrida; Lucas foi punido em cinco posições no grid para próxima corrida

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team

Edoardo Mortara e Lucas Di Grassi se envolveram em um incidente durante o ePrix de São Paulo de Fórmula E e dispararam um contra o outro ao analisarem o incidente  após a corrida.

O editor recomenda:

O toque entre Mortara e Di Grassi aconteceu já na reta final da prova, na volta 23. Por conta do incidente, os dois pilotos abandonaram. Ainda no calor da emoção, o representante da Mahindra foi até o rádio e chamou o brasileiro de "idiota" e disse que "com ele é sempre assim". 

 

Ao ser questionado pelo Motorsport.com Brasil sobre à declaração no rádio, Edoardo manteve o discurso e alertou Lucas dizendo que 'tudo que vai, volta'. 

"Mas ele é, sim [idiota]. Não é o primeiro caso assim e eu acho que você deveria ter um pouco de respeito às vezes com os outros. É bem perigoso. E, obviamente, o que você dá sempre volta em algum momento. Infelizmente o contato acabou com a minha corrida, mas vamos garantir não estar nessa situação na próxima vez."

No outro lado da história, o brasileiro da Lola Yamaha rebateu a acusação de que era "idiota" ao ser informado pelo Motorsport.com Brasil sobre o que Mortaria havia dito. Di Grassi ainda apresentou sua versão dos fatos em relação ao acidente.

"Ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Acho que realmente ele tem um ressentimento comigo, talvez de outras corridas, outras etapas ou do passado e na hora da briga, isso afeta muito a cabeça dele. Ele assumiu um risco que ele não deveria. Com o carro da Mahindra ele tinha me passado depois facilmente. A culpa é dele, não é minha. Eu estava com o modo ataque, por dentro da curva e a prioridade era minha. Eu estava no apéx, com o carro na frente dele. Quem quis tomar o risco foi ele, então, acho que o idiota não sou eu."

Mesmo alegando não ter sido o responsável pelo acidente, a Federação Internacional de Automobilismo puniu Lucas Di Grassi, após a bandeira quadriculada. O brasileiro precisará pagar uma penalização de 5 posições no grid de largada no próximo ePrix, no México. 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Isa Fernandes
