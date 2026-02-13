F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

O calor da Arábia Saudita não deu trégua ao grid da Fórmula E. A Corrida 1 do ePrix de Jeddah, primeira rodada dupla do calendário 2026, nesta sexta-feira (13), foi marcada pela proximidade entre todo o pelotão ao longo da prova e pelas altas temperaturas.

O brasileiro Lucas Di Grassi largou da 20ª posição e permaneceu colado ao grupo principal a todo momento. Com um ritmo consistente, ele soube aproveitar as movimentações provocadas pelo safety car e pela parada obrigatória do pit boost — o “abastecimento” da categoria elétrica. O paulistano ganhou quatro posições e cruzou a linha de chegada em 16º.

“Jeddah não é exatamente a melhor pista para o nosso carro, que ainda precisa de muito desenvolvimento para ser realmente competitivo. E, no segundo treino, todos os carros ficaram separados por apenas 0s6, o que dá uma ideia de como está sendo competitivo o final de semana até para quem tem o melhor equipamento. Há muito trabalho a fazer”, adiantou o brasileiro.

Apesar de não alcançar a zona de pontuação na prova de hoje, ele destacou que espera um cenário melhor para a Lola Yamaha ABT neste sábado: “Sabíamos que não seria uma etapa fácil, principalmente por conta da alta temperatura da pista e pelos déficits do nosso carro. Fizemos ajustes e as saídas de traseira diminuíram um pouco, mas ainda não está ideal. Vamos ver se conseguimos melhorar para amanhã e tentar um resultado melhor”, concluiu o piloto, que foi responsável por todos os pontos conquistados pela equipe em 2025.

A vitória na prova coube a Pascal Wehrlein, da Porsche. O ePrix de Jeddah segue sua programação com o terceiro treino livre às 7h30 deste sábado, seguido pela definição do grid, às 9h40. A Corrida 2 tem largada marcada para 14h05, com transmissão da Band, Bandsports, Esporte na Band, NSports e Acelerados.

