Mundial de Fórmula E estreia no Autódromo Internacional de Miami

Depois de passar pelo Brasil e México, o Campeonato Mundial de Fórmula E disputa no próximo sábado (02/02) a terceira etapa da temporada, competindo pela primeira vez no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A prova encerra a fase americana da competição e contara com a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi, pela equipe Lola Yamaha Abt, e Felipe Drugovich, da Andretti.

A F-E já competiu duas vezes na cidade de Miami. Em 2015, primeira temporada da história do Mundial, a corrida foi realizada nas ruas da baía de Biscayne. Dez anos depois, o campeonato voltou à cidade para disputar uma prova, dessa vez no traçado misto do Homestead-Miami Speedway. Já a etapa do próximo final de semana marcará a estreia do Mundial na pista que atualmente sedia o GP de Fórmula 1 desde 2022.

Para 2026, a categoria optou por uma versão de traçado com 2,32km, onde estão espalhadas 14 curvas. O design da pista apresenta uma primeira seção fluída mas tecnicamente desafiadora, com o trecho mais veloz situando-se no terço final do percurso, entre as curvas 8 e 13. No geral, a pista oferece boas oportunidades de ultrapassagem – o que agrada bastante ao público e aos pilotos.



“É uma pista que combina retas longas com trechos técnicos e vai testar a capacidade dos pilotos e equipes. Por ser inédita, será um desafio especial para todos”, diz Lucas Di Grassi. “O piso é o melhor que tivemos até agora, por ter menos bumps e irregularidades, então isso muda um pouco o approach em relação a São Paulo e Cidade do México”.



O piso mais homogêneo e livre de irregularidades também vai oferecer maiores níveis de aderência. “Será a primeira vez que vamos correr lá e, como na Fórmula E temos poucos treinos e tudo praticamente acontece em um dia, o foco de todas as equipes é tentar descobrir o acerto o mais rápido possível. Minha expectativa é termos uma corrida muito disputada do começo ao fim”, resumiu o brasileiro.



Após as etapas do Brasil e do México, a liderança do Mundial é do neozelandês Nick Cassidy, da equipe Citroen, com 40 pontos, seguido pelo inglês Jake Dennis, da Andretti.

