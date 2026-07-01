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Fórmula E News

Na China, Drugovich busca manter o bom momento na Fórmula E

Brasileiro chega animado pelo pódio conquistado em Mônaco e pela pontuação obtida nas quatro últimas etapas

Editado:
Felipe Drugovich

Felipe Drugovich

Foto de: FIA Formula E

Neste final de semana, em Xangai, na China, o brasileiro Felipe Drugovich terá duas novas oportunidades para manter o bom momento que vive em sua primeira temporada completa na Fórmula E, a categoria mundial dos carros elétricos.

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Em uma pista bastante diferente da utilizada na rodada anterior, em Sanya, também na China, o campeão da Fórmula 2 de 2022 aposta em pontuar nas duas provas, válidas pela 12ª e 13ª etapa.

“O foco principal é continuar este bom momento, conquistar bons resultados e, especialmente, pontuar”, resumiu o piloto de Maringá (PR), que compete pela equipe americana Andretti. 

“Deverá ser um final de semana com um cenário diferente de Sanya, a começar pela pista, e as corridas deverão ser em um ‘estilo pelotão’. Estará quente e, provavelmente, vai chover em algum momento. Então, serão muitas variáveis a levar em consideração”, completou.

Drugovich pontuou nas quatro últimas etapas e conquistou seu primeiro pódio na F-E em Mônaco, em maio. Na última rodada, em Sanya, ele terminou em 2º, mas uma punição por um “mini toque”, em que não teve vantagem alguma, o fez terminar em quinto. Ao todo, o paranaense somou 42 pontos em seus quatro últimos compromissos na categoria.

“O momento é realmente muito bom e manter isso é o foco”, repete Drugovich. “Não há nada diferente para fazermos, apenas manter o simples, bem feito, e os resultados podem vir. Estou muito confiante em aproveitar as duas etapas da melhor forma possível”, finalizou.

As etapas da Fórmula E em Xangai terão transmissão ao vivo na Band, no BandSports em TV fechada, no site Band.com.br, no Bandplay em suas plataformas digitais e pelo N Sports e Acelerados, em TV fechada e YouTube.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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