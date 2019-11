O novo CEO da Fórmula E, Jaime Reigle, disse que corridas no Japão e no Brasil estão entre os "grandes objetivos" de mercado nos quais o campeonato de carros elétricos devem se expandir.

A F-E está interessada em realizar eventos nesses países desde o início, com uma corrida no Rio de Janeiro aparecendo brevemente em seu calendário inaugural, antes de São Paulo ser incluída na programação de 2017/2018, até que foi retirada devido a problemas com as autoridades da cidade.

Tóquio e Yokohama também estão ligadas a possíveis corridas, mas o antecessor de Reigle, Alejandro Agag, fundador da categoria, afirmou anteriormente que realizar uma corrida de rua no Japão é muito complicado porque "a polícia é muito restritiva".

Reigle, ex-executivo do Manchester United e Los Angeles Rams que assumiu o cargo de CEO da F-E no mês passado, destacou esses países quando perguntado se ele tinha algum local em mente para onde o campeonato deveria realizar futuras corridas.

“Minhas primeiras conversas com vários membros do conselho ocorreram no final do inverno de 2018 e no início da primavera, e desde então anunciamos Seul, Jacarta e Londres, é claro, estavam em andamento antes”, disse ele ao Motorsport.com.

"Então, já estamos entrando em mercados realmente interessantes.”

“Não quero fazer uma afirmação ousada sobre países específicos que definitivamente estaremos na próxima temporada, mas quero dizer que o Japão é um enorme mercado automotivo, seria um grande objetivo nosso tentar descobrir como estar nesse mercado.”

"Por outro lado, você tem o Brasil, que é um mercado enorme de veículos e que tem uma herança no automobilismo. E isso é bem interessante.”

"Se você ouvir nosso nossos parceiros comerciais e, obviamente, os fabricantes eles estão interessados nos Estados Unidos. Estamos em Nova York, mas, e não tenho as estatísticas, acho que a Califórnia é provavelmente o maior mercado de automóveis do mundo.”

“E, obviamente, a China continental. Esses são os grandes. ”

Mas Reigle enfatizou que a mudança para esses novos territórios não seria "um caso de poder adicionar todos esses no próximo ano", pois a F-E "já tem 14 corridas em 12 cidades".

"Mas, enquanto trabalhamos em nossas iniciativas de desenvolvimento de negócios e ouvimos nossos parceiros, esses são alguns dos fatores que levamos em consideração e todos esses mercados fazem muito sentido", acrescentou.

"Qual acontecerá a seguir, veremos."

"Mais um passo"

Primeiro campeão da Fórmula E, Nelsinho Piquet postou em suas redes sociais um encontro com a comitiva que tenta trazer a Fórmula E ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. A reunião foi no Centro de Operações da cidade, para pensar na logística possível da prova.

A saga brasileira na F-E

O Brasil não fará parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile deve ser o único representante sul-americano para o próximo campeonato. Confira a saga brasileira na categoria: