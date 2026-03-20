Opel anuncia entrada na F-E para temporada 2026-27, no lugar da DS

A Opel assumirá o lugar da DS na temporada 2026-27 da Fórmula E, que inaugura a era Gen4, à medida que a Stellantis reorganiza novamente o envolvimento de suas marcas no campeonato elétrico.

O grupo automotivo esteve envolvido na F-E com a DS Automobiles, que entrou na categoria em 2015-16, e com a Maserati, que assumiu a equipe Venturi antes da era Gen3. A passagem da Maserati pelo campeonato mundial foi de curta duração, já que a equipe foi renomeada como Citroën antes da campanha atual.

Atualmente em nono lugar entre 10 na classificação das equipes, a DS anunciou ontem que estava se retirando da F-E para se concentrar em novos empreendimentos no golfe e na competição SailGP, cedendo assim sua vaga à Opel para a era Gen4 – com máquinas de 800 cv.

“Estamos muito felizes em receber a Opel como uma nova equipe de fábrica na F-E”, disse Jeff Dodds, CEO da categoria. “Como uma marca alemã forte, com expertise de engenharia diferenciada e uma imagem nova e ousada, a Opel traz uma longa e rica história no automobilismo e uma nova dinâmica para o grid de largada. O compromisso da Opel também mostra a importância da F-E para as montadoras globais na transição para a mobilidade elétrica".

A Opel é a quinta grande marca alemã a participar do campeonato totalmente elétrico, depois da Audi, BMW, Mercedes e Porsche – sendo que apenas esta última continua comprometida até hoje.

A Opel pode não ter tanto prestígio histórico no automobilismo quanto os construtores mencionados acima, mas ainda assim venceu o Campeonato Mundial de Rali de 1982 com Walter Rohrl, bem como as 24 Horas de Nürburgring de 2003.

Opel Fórmula E Foto: Opel

Mais relevante ainda, a fabricante lançou a ADAC Opel Electric Rally Cup em 2021, apresentando talentos em ascensão com os Corsa Rally Electrics – com uma mudança para carros Opel Mokka GSE Rally de 207 kW (281 cv), que são duas vezes mais potentes, para a temporada 2026-27. Por isso, a Fórmula E é o próximo passo da marca.

“A adesão à Fórmula E marca um novo marco para a Opel em nossa jornada rumo a um futuro elétrico”, disse o CEO da Opel, Florian Huettl. “Com a Fórmula E migrando para carros GEN4 a partir da próxima temporada, vemos este como o momento ideal para ingressar nesta emocionante competição de corrida totalmente elétrica".

"Nossa equipe Opel GSE de Fórmula E mostrará o que nossa marca representa: engenharia alemã, design arrojado e desempenho elétrico, atributos que também se aplicam aos modelos GSE totalmente elétricos da Opel, como o Mokka GSE e, em breve, o novo Corsa GSE".

A Opel GSE Formula E Team fará sua primeira aparição na FE no lançamento oficial da Gen4 no Circuito Paul Ricard, em abril.

Reportagem adicional de José Carlos de Celis e Markus Luettgens

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