Pilotos da F1 ficaram "babando" na nova geração de carros da F-E

O chefe da Fórmula E, Jeff Dodds, demonstrou grande orgulho quando vários pilotos da Fórmula 1 compareceram ao e-Prix de Mônaco em maio, classificando os comentários deles sobre a Gen4 como o ponto alto da temporada 2025-26.

O atual campeão mundial de F1, Lando Norris, e vários outros pilotos participaram do fim de semana da Fórmula E em Mônaco, em maio, que consistiu nas nona e décima etapas da atual temporada, vencidas, respectivamente, por Nyck de Vries e Oliver Rowland.

Ambos os pilotos ainda têm chances matemáticas de conquistar o título da Fórmula E na final deste fim de semana em Londres, que também marcará a despedida dos atuais carros da Gen3 antes de uma grande mudança para a Gen4 na próxima temporada.

Será a máquina mais rápida do campeonato totalmente elétrico até o momento, com velocidade máxima de 335 km/h e potência máxima de 815 cv – aproximadamente 70% mais potente que seu antecessor –, além de ser o único monoposto com tração integral permanente.

Assim, quando questionado no ExCeL sobre seu momento de destaque na atual temporada, Dodds disse:

"Meu momento de destaque foi estar no paddock em Mônaco, vendo pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Oliver Bearman 'babando' pelo carro da Gen4".

"Ouvir Lando dizer: '600 quilowatts de potência, tração integral permanente, o que mais você precisa em um carro de corrida?', e ouvi-lo falar sobre [como] os 20 pilotos da Fórmula E poderiam facilmente estar competindo na Fórmula 1".

Lando Norris, Jeff Dodds Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Tantas, tantas lembranças, todas positivas. Mas chegar ao ápice aqui, voltar a esta corrida sem ter a menor ideia de quem subirá ao topo do pódio no domingo à noite como campeão mundial, torna tudo isso incrível".

Embora haja nove pilotos que possam conquistar o título, realisticamente será um dos quatro primeiros — Jake Dennis, Mitch Evans, Pascal Wehrlein e Rowland —, com apenas 14 pontos de diferença entre eles.