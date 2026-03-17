Pilotos da Fórmula E enviam carta exigindo mudanças à FIA; equipes e fabricantes discordam

As coisas estão bastante caóticas na Fórmula E também. Os 20 pilotos da categoria elétrica se juntaram para enviar uma carta em conjunto ao presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mohammed Ben Sulayem, solicitando mudanças.

A carta teria sido assinada por todos os pilotos e entregue à regulamentadora no dia 11 de março pelos representantes do sindicato dos pilotos Lucas Di Grassi e Oliver Rowland. O texto, em particular, traz reclamações sobre a inconsistência das decisões dos comissários, a gestão das corridas e a forma como algumas regras são aplicadas.

Nas primeiras partes do texto, enviado diretamente ao presidente da FIA, o desenvolvimento da organização em algumas áreas foi elogiado. Os pilotos afirmaram que houve progresso a cada ano em questões de segurança nas pistas, federações locais e fiscalização técnica.

No entanto, no restante da carta, o tom se tornou mais severo e os pilotos enfatizaram que têm sérias preocupações, especialmente em relação aos padrões, inconsistências e procedimentos das decisões e na gestão das corridas.

A carta também expressou a necessidade de que árbitros e consultores com experiência na Fórmula E assumam mais funções.

Nick Cassidy, Citroën Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Uma das reivindicações mais marcantes da carta foi dirigida à direção da corrida. Os pilotos solicitaram uma avaliação das práticas atuais e afirmaram que os processos de tomada de decisão precisam ser revistos.

O atual diretor de corrida da F-E, Marek Hanaczewski, assumiu o cargo de Scot Elkins após o e-Prix de Miami do ano passado.

Sabe-se que muitos chefes de equipe não estavam cientes dessa carta; portanto, também se discute a possibilidade de sanções contra os pilotos, como multas ou cortes nos bônus.

Por outro lado, segundo informações obtidas, a Associação de Equipes e Fabricantes da F-E (FETAMA) enviou uma carta separada à FIA informando que não concorda com as opiniões dos pilotos.

A FIA, por sua vez, declarou em comunicado que mantém comunicação regular com fabricantes, equipes e pilotos.

"Estamos analisando as opiniões expressadas pelos pilotos sobre questões esportivas. Continuaremos nossos esforços para desenvolver o campeonato e manter os mais altos padrões".

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