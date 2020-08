Assim que a sexta temporada da Fórmula E chegou ao final, após a maratona de Berlim, uma outra notícia veio à tona. Felipe Massa não era mais piloto da Venturi na categoria de monopostos elétricos.

Mas o que explica a decisão do brasileiro de não ficar na equipe? O Podcast Motorsport.com discute isso e analisa os caminhos do piloto após a Fórmula 1. O programa também tenta visualizar como será seu futuro.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala dos perrengues de quando foi assessor de Gil de Ferran, quando a comunicação no mundo era muito diferente do que é hoje, fazendo com que, em algumas ocasiões, ele e familiares do piloto passem sustos desnecessários.

O que resta para Massa no automobilismo após sair de sua equipe na Fórmula E? Ouça

Your browser does not support the audio element. .

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Esnobado por Ayrton Senna, Felipe Massa usou episódio para dar lição em Schumacher

.