Presidente da Fórmula E, Alejandro Agag testa positivo para Covid-19

O co-fundador e presidente da Fórmula E, Alejandro Agag, se tornou o segundo nome de destaque do campeonato a perder as corridas de Berlim depois de testar positivo para a Covid-19.

A série relatou que na segunda-feira que 1.421 pessoas testadas no local no aeroporto de Tempelhof haviam testado negativo, mas que "duas receberam resultados positivos".

Em entrevista coletiva, o chefe da Mahindra Racing Dilbagh Gill confirmou na terça-feira que haviam testado positivo.

E na noite desta quarta-feira, Agag também revelou que havia contraído o vírus.

Ele postou uma foto do primeiro vencedor do ePrix de Berlim, Antonio Felix da Costa, no Instagram, escrevendo: “Parabéns [da Costa] por uma grande vitória na primeira corrida de Berlim.”

“Muito triste em perder a minha primeira corrida de Fórmula E, que tive que assistir do meu quarto em Berlim.”

“Testei positivo para Covid-19 na chegada e estou seguindo todos os excelentes protocolos que temos para manter todos em segurança.”

"Sinto a falta de todos do paddock!"

