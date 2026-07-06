Em um final de semana em que a chuva foi um dos principais protagonistas, Felipe Drugovich viveu uma de suas melhores jornadas na Fórmula E. Em Shanghai, na China, a categoria mundial dos carros elétricos disputou mais uma rodada dupla, composta pela 12ª e pela 13ª etapa de sua 12ª temporada.

“O final de semana foi muito bom, começando pela tomada de tempos para a primeira corrida”, relembrou o piloto de Maringá (PR), que integra a equipe americana Andretti Fórmula E. “Por muito pouco não fui para os duelos, mas o potencial era enorme”, completou.

No sábado, na primeira corrida, “driblando” as dificuldades impostas pela pista, o campeão da Fórmula 2 de 2022 ganhou cinco posições e recebeu a bandeirada em 4º, a sete décimos de segundos do 3º colocado e próximo de conquistar seu segundo pódio no ano.

O domingo começou ainda melhor para Felipe Drugovich. Depois de ir para a fase de duelos mais uma vez, o brasileiro superou Norman Nato, Pascal Wehrlein – o líder do campeonato – e Taylor Barnard para conquistar sua primeira pole position na Fórmula E.

A corrida foi bastante difícil, com a pista secando e mostrando um cenário em que era difícil “virar”. Assim, após muitas disputas, Felipe Drugovich foi o sexto colocado.

“As condições de pista complicaram as duas corridas de uma forma geral”, disse Felipe Drugovich. “Na primeira, consegui crescer no final e fui 4º. No domingo, fiz minha primeira pole na Fórmula E, o que me deixou muito feliz. Na prova, com a pista secando, estava difícil ‘virar’, foi uma ‘loteria’. Além de tudo, erramos a estratégia com um Attack Mode no início e, considerando todas estas variáveis, o final de semana foi muito bom. Marquei a pole e somei bons pontos”, finalizou.

Depois de passar as sete primeiras provas “em branco”, Felipe Drugovich marcou pontos nas seis últimas e conquistou seu primeiro pódio na categoria, em Mônaco, em maio. Com isso, subiu das últimas posições para o 11º lugar na pontuação da Fórmula E, muito próximo do 8º colocado.

A Fórmula E volta à pista no último final de semana de julho, quando disputará duas provas em Tóquio, no Japão.

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