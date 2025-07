A Fórmula E retornou ao traçado de Berlim neste domingo (13) para definir o vencedor da Corrida 2. Nick Cassidy venceu, mas Oliver Rowland que pôde comemorar de fato, pois conquistou o título da temporada com uma corrida de antecedência.

Pascal Wehrlein teve uma boa largada, conseguindo segurar a ponta na primeira curva. Mais atrás, Taylor Barnard avançou duas posições antes mesmo de completarem a primeira volta, subindo para terceiro.

Lucas di Grassi largou na última posição depois de ter problemas com seu carro. Inclusive, o monoposto foi colocado na pista sem nenhuma pintura. Felipe Drugovich, que assumiu o carro de Nyck de Vries, largou em 19° e conseguiu subir para 18° antes de fechar a quarta volta.

Depois da chuva durante o sábado, a corrida 2 foi marcada por bastante sol. Dan Ticktum se aproveitou de sua energia extra para assumir a liderança da corrida, tentando se afastar de Wehrlein, enquanto António da Costa se aproximava.

Os brasileiros, por sua vez, continuavam sem muita sorte e com dificuldades de ultrapassar os rivais em pista. Por isso, as maiores disputas continuaram mais à frente, com os pilotos atacando, mas tomando cuidado para poupar energia.

Na 17ª volta, houve um toque entre os pilotos e Sam Bird perdeu diversas posições, caindo para 12°, enquanto Oliver Rowland 'forçava' ultrapassagens, querendo manter a liderança do campeonato e ficar à frente de Wehrlein.

Na 19ª volta, Sebastian Buemi causou a primeira bandeira amarela da corrida e Safety Car, abandonando a etapa depois do carro apagar. Nesse momento, Barnard conseguiu 'pular' para a liderança, já que os rivais tinham acabado de buscar o atack mode.

Logo depois da saída do Safety Car, Nico Muller e Sam Bird se envolveram em uma batida, forçando o piloto da McLaren a abandonar a corrida bastante irritado, inclusive, jogando a luva longe depois de deixar seu carro.

Com todo o caos, Sergio Sette Câmara conseguiu subir para 15°, mantendo Drugovich em 16°, enquanto Di Grassi lutava para sair do fundo do pelotão.

Depois de mais uma passagem pelo atack mode, Rowland assumiu a ponta, Mitch Evans e Da Costa também se aproveitaram para avançar no pelotão, mas o líder do campeonato não conseguiu manter a velocidade de seu carro, caindo para terceiro.

Nesse 'bololô', Di Grassi conseguiu subir direto para sétimo colocado, se espremendo no meio da zona de pontos. Enquanto isso, Wehrlein enfrentava problemas com seu carro, caindo expressivamente no grid.

Drugovich, por sua vez, conseguiu saltar para terceiro, mas foi caindo por conta dos ataques dos rivais.

A corrida terminou com 41 voltas, sob bandeira amarela na última volta, coroando Rowland como campeão da temporada. Wehrlein terminou em 16°, sem somar nenhum ponto. Drugovich cruzou a linha de chegada em sétimo, Sette Câmara em 10° e Di Grassi em 13°.

Nick Cassidy venceu a corrida, Jack Dennis foi segundo e Jean-Éric Vergne terceiro.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!