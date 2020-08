TABELA: Após pódio, Di Grassi assume vice-liderança da Fórmula E

Berlim tem visto grande domínio de Antônio Félix da Costa. O piloto da Techeetah foi soberano novamente nesta quinta-feira (06), ao vencer após grande domínio na segunda corrida que faz parte da fase final da temporada 2019/2020 da F-E na capital alemã.

Com o feito, ele tem agora 125 pontos, 68 a mais que Lucas di Grassi - terceiro colocado na corrida 2 - e Stoffel Vandoorne, com 57. Com 120 pontos em jogo, já que cada etapa distribui, no máximo 30 ao vencedor, o português pode levar seu primeiro título da F-E já no próximo domingo, com duas corridas de antecedência.

“Foi uma corrida bastante cansativa, especialmente na parte final, na qual tivemos briga o tempo todo pelo terceiro lugar”, disse di Grassi. “Em certa altura, achei que poderia terminar em segundo e de fato passei o Buemi, mas ele ainda tinha um modo ataque e com isso não deu para defender a posição”, completou.

Confira a tabela da Fórmula E após a segunda corrida em Berlim

Posição Piloto Pontos 1 Antonio Felix da Costa 125 2 Lucas di Grassi 57 3 Stoffel Vandoorne 57 4 Mitch Evans 56 5 Sam Bird 52 6 Sebastien Buemi 52 7 Alexander Sims 48 8 André Lotterer 45 9 Max Gunther 44 10 Oliver Rowland 36 19 Felipe Massa 2 Sérgio Sette Câmara 0

