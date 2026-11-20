Taylor Barnard escapou ileso depois de seu carro pegar fogo e explodir no Circuito de Jarama, em Madri, na Espanha. O incidente acabou antecipando o fim do último dia de treinos da pré-temporada 2027 da Fórmula E.

A atividade de sexta-feira com os novos carros Gen4 havia transcorrido de forma relativamente tranquila, à exceção dos habituais problemas de confiabilidade. No entanto, os alarmes foram acionados pouco antes da última hora de atividade, quando o carro da Fusion de Barnard pegou fogo.

O piloto britânico conseguiu sair do carro sem ajuda, fazendo isso antes de ele explodir. O incidente levou ao rápido acionamento do carro médico, do safety car e de um caminhão de bombeiros, enquanto uma enorme coluna de fumaça podia ser vista.

A sessão foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha e todos os pilotos instruídos a parar na pista. Depois de alguns minutos, vários carros foram orientados a retornar aos boxes percorrendo o circuito pelo sentido oposto.

As equipes foram informadas de que a sessão não seria retomada, levando os testes de pré-temporada a um fim prematuro, uma hora antes do previsto.

A Fusion é uma equipe cliente da Porsche e, por enquanto, a suspeita da falha é de um problema na bateria do carro, porém, o time ainda não forneceu uma explicação oficial.

"As equipes de emergência estão respondendo ativamente ao incidente. Podemos confirmar que não há feridos e conduziremos uma investigação minuciosa sobre a causa", disseram a Fórmula E e a FIA em comunicado conjunto. "Forneceremos novas atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis".

Como foram testes da manhã

Algum tempo antes do acidente de Barnard, a categoria realizou a última manhã de testes, a qual foi movimentada, mas rapidamente interrompida por duas bandeiras vermelhas nos primeiros 30 minutos, ambas provocadas por problemas recorrentes nos carros.

Primeiro, o Jaguar de Stoffel Vandoorne parou por uma falha na bateria apenas dois minutos depois do início da sessão. O carro já havia apresentado problemas na manhã de quarta-feira, o que fez o piloto perder também as atividades da tarde. Na sequência, foi a vez do Lola de Enzo Fittipaldi apresentar problemas. O mesmo carro voltou a falhar no fim da segunda hora de testes.

Nico Müller foi o mais rápido na retomada das atividades, mas Zane Maloney já demonstrava estar confortável com o Nissan e chegou à liderança, ainda com tempos relativamente altos. Na sequência, a Porsche apresentou evolução, com o atual campeão Pascal Wehrlein assumindo o primeiro lugar, antes de ser superado pelo companheiro de equipe Müller.

Jean-Eric Vergne colocou a Citroën à frente dos carros da Porsche, antes de Dan Ticktum assumir a liderança com a Fortescue na metade da sessão. A alegria, porém, durou pouco: Jake Dennis melhorou a marca em quase quatro décimos de segundo.

Após a segunda bandeira vermelha, provocada pelo carro de Fittipaldi, começaram os testes do Modo Ataque. Os pilotos da Mahindra chegaram a ocupar as duas primeiras posições, com Nyck de Vries na liderança, antes de Maximilian Günther registrar 1min24s110.

Na parte final da manhã, quando faltava menos de meia hora para o encerramento, Maloney aproveitou o Modo Ataque no Nissan para estabelecer 1min23s838. A marca foi quase meio segundo mais rápida do que o melhor tempo anterior da semana e se tornou o recorde oficial dos Gen4, sendo a primeira volta da nova geração abaixo de 1min24s.

POS PILOTO EQUIPe TEMPO 1 Zane Maloney Nissan 1:23.838 2 Maximilian Günther Envision 1:24.110 3 Mitch Evans Opel 1:24.192 4 Taylor Barnard Fusion 1:24.237 5 Zak O'Sullivan Envision 1:24.249 6 Nyck de Vries Mahindra 1:24.281 7 Nico Müller Porsche 1:24.332 8 Pascal Wehrlein Porsche 1:24.339 9 Antonio Felix da Costa Jaguar 1:24.357 10 Jean-Eric Vergne Citroen 1:24.398 11 Theo Pourchaire Opel 1:24.409 12 Edoardo Mortara Mahindra 1:24.429 13 Nick Cassidy Citroen 1:24.515 14 Felipe Drugovich Andretti 1:24.544 15 Dan Ticktum Fortescue 1:24.553 16 Ayhancan Güven Fusion 1:24.643 17 Oliver Rowland Nissan 1:24.694 18 Jake Hughes CUPRA Kiro 1:24.904 19 Jake Dennis Andretti 1:24.918 20 Pepe Martí CUPRA Kiro 1:26.972 21 Robert Shwartzman Lola 1:27.384 22 Paul Aron Fortescue 1:28.043 23 Enzo Fittipaldi Lola 1:35.861 24 Stoffel Vandoorne Jaguar -

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