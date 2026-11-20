Teste de pré-temporada da Fórmula E termina mais cedo após carro explodir e pegar fogo
Fusion de Taylor Barnard pegou fogo na hora final da sessão em Madri
Foto de @datanromar
Taylor Barnard escapou ileso depois de seu carro pegar fogo e explodir no Circuito de Jarama, em Madri, na Espanha. O incidente acabou antecipando o fim do último dia de treinos da pré-temporada 2027 da Fórmula E.
A atividade de sexta-feira com os novos carros Gen4 havia transcorrido de forma relativamente tranquila, à exceção dos habituais problemas de confiabilidade. No entanto, os alarmes foram acionados pouco antes da última hora de atividade, quando o carro da Fusion de Barnard pegou fogo.
O piloto britânico conseguiu sair do carro sem ajuda, fazendo isso antes de ele explodir. O incidente levou ao rápido acionamento do carro médico, do safety car e de um caminhão de bombeiros, enquanto uma enorme coluna de fumaça podia ser vista.
A sessão foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha e todos os pilotos instruídos a parar na pista. Depois de alguns minutos, vários carros foram orientados a retornar aos boxes percorrendo o circuito pelo sentido oposto.
As equipes foram informadas de que a sessão não seria retomada, levando os testes de pré-temporada a um fim prematuro, uma hora antes do previsto.
A Fusion é uma equipe cliente da Porsche e, por enquanto, a suspeita da falha é de um problema na bateria do carro, porém, o time ainda não forneceu uma explicação oficial.
"As equipes de emergência estão respondendo ativamente ao incidente. Podemos confirmar que não há feridos e conduziremos uma investigação minuciosa sobre a causa", disseram a Fórmula E e a FIA em comunicado conjunto. "Forneceremos novas atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis".
Como foram testes da manhã
Algum tempo antes do acidente de Barnard, a categoria realizou a última manhã de testes, a qual foi movimentada, mas rapidamente interrompida por duas bandeiras vermelhas nos primeiros 30 minutos, ambas provocadas por problemas recorrentes nos carros.
Primeiro, o Jaguar de Stoffel Vandoorne parou por uma falha na bateria apenas dois minutos depois do início da sessão. O carro já havia apresentado problemas na manhã de quarta-feira, o que fez o piloto perder também as atividades da tarde. Na sequência, foi a vez do Lola de Enzo Fittipaldi apresentar problemas. O mesmo carro voltou a falhar no fim da segunda hora de testes.
Nico Müller foi o mais rápido na retomada das atividades, mas Zane Maloney já demonstrava estar confortável com o Nissan e chegou à liderança, ainda com tempos relativamente altos. Na sequência, a Porsche apresentou evolução, com o atual campeão Pascal Wehrlein assumindo o primeiro lugar, antes de ser superado pelo companheiro de equipe Müller.
Jean-Eric Vergne colocou a Citroën à frente dos carros da Porsche, antes de Dan Ticktum assumir a liderança com a Fortescue na metade da sessão. A alegria, porém, durou pouco: Jake Dennis melhorou a marca em quase quatro décimos de segundo.
Após a segunda bandeira vermelha, provocada pelo carro de Fittipaldi, começaram os testes do Modo Ataque. Os pilotos da Mahindra chegaram a ocupar as duas primeiras posições, com Nyck de Vries na liderança, antes de Maximilian Günther registrar 1min24s110.
Na parte final da manhã, quando faltava menos de meia hora para o encerramento, Maloney aproveitou o Modo Ataque no Nissan para estabelecer 1min23s838. A marca foi quase meio segundo mais rápida do que o melhor tempo anterior da semana e se tornou o recorde oficial dos Gen4, sendo a primeira volta da nova geração abaixo de 1min24s.
|
POS
|
PILOTO
|
EQUIPe
|
TEMPO
|
1
|
Zane Maloney
|
Nissan
|
1:23.838
|
2
|
Maximilian Günther
|
Envision
|
1:24.110
|
3
|
Mitch Evans
|
Opel
|
1:24.192
|
4
|
Taylor Barnard
|
Fusion
|
1:24.237
|
5
|
Zak O'Sullivan
|
Envision
|
1:24.249
|
6
|
Nyck de Vries
|
Mahindra
|
1:24.281
|
7
|
Nico Müller
|
Porsche
|
1:24.332
|
8
|
Pascal Wehrlein
|
Porsche
|
1:24.339
|
9
|
Antonio Felix da Costa
|
Jaguar
|
1:24.357
|
10
|
Jean-Eric Vergne
|
Citroen
|
1:24.398
|
11
|
Theo Pourchaire
|
Opel
|
1:24.409
|
12
|
Edoardo Mortara
|
Mahindra
|
1:24.429
|
13
|
Nick Cassidy
|
Citroen
|
1:24.515
|
14
|
Felipe Drugovich
|
1:24.544
|
15
|
Dan Ticktum
|
Fortescue
|
1:24.553
|
16
|
Ayhancan Güven
|
Fusion
|
1:24.643
|
17
|
Oliver Rowland
|
Nissan
|
1:24.694
|
18
|
Jake Hughes
|
CUPRA Kiro
|
1:24.904
|
19
|
Jake Dennis
|
Andretti
|
1:24.918
|
20
|
Pepe Martí
|
CUPRA Kiro
|
1:26.972
|
21
|
Robert Shwartzman
|
Lola
|
1:27.384
|
22
|
Paul Aron
|
Fortescue
|
1:28.043
|
23
|
Enzo Fittipaldi
|
Lola
|
1:35.861
|
24
|
Stoffel Vandoorne
|
Jaguar
|
-
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