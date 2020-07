Um trabalhador morreu nesta quarta (29) após um acidente, durante o processo de construção do circuito do aeroporto Tempelhof em Berlim, que receberá a Fórmula E a partir da próxima semana para uma maratona de seis provas em nove dias.

O local, sede tradicional do eP de Berlim, realizará etapas em 05, 06, 08, 09, 12 e 13 de agosto, para finalizar a temporada 2019/20 da F-E, interrompida devido à pandemia. A cada duas etapas, a configuração do circuito será modificada.

O Motorsport.com e o Autosport apuraram que a construção do circuito estava sendo realizada no aeroporto, que foi usado pelos militares americanos durante a Guerra Fria, quando o trabalhador se envolveu em um acidente e não resistiu aos ferimentos.

Um comunicado de um porta-voz da F-E diz: "Confirmamos que houve um acidente fatal no aeroporto Tempelhof hoje, quarta-feira, 29 de julho". Porém, a natureza do incidente não foi revelada até o fechamento deste texto.

Max Verstappen entalado na privada? Bernoldi relembra episódio no auge da 'guerra' com Jos, pai do prodígio

Motorsport.com debate o futuro do GP do Brasil de F1, que saiu do calendário de 2020

Your browser does not support the audio element.

.