Fórmula E Sao Paulo ePrix

VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens

Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa direto do Sambódromo do Anhembi, com reportagem 'in loco'

Redação Motorsport.com
Editado:
G7gN3EfaUAA8uMw

O jovem espanhol Pepe Martí, piloto da equipe Cupra Kiro na Fórmula E, protagonizou um grave acidente nesta tarde, quando se disputa o ePrix de São Paulo, etapa inaugural da nova temporada da categoria elétrica. 

Martí teve problemas ao diminuir a velocidade em bandeira amarela e atingiu outros dois competidores: o suíço Nico Muller, da Porsche, e o português António Félix da Costa, da Jaguar. O Motorsport.com te mostra:

 

