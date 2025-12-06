VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens

O jovem espanhol Pepe Martí, piloto da equipe Cupra Kiro na Fórmula E, protagonizou um grave acidente nesta tarde, quando se disputa o ePrix de São Paulo, etapa inaugural da nova temporada da categoria elétrica.

Martí teve problemas ao diminuir a velocidade em bandeira amarela e atingiu outros dois competidores: o suíço Nico Muller, da Porsche, e o português António Félix da Costa, da Jaguar. O Motorsport.com te mostra:

