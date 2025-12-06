VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens
Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa direto do Sambódromo do Anhembi, com reportagem 'in loco'
O jovem espanhol Pepe Martí, piloto da equipe Cupra Kiro na Fórmula E, protagonizou um grave acidente nesta tarde, quando se disputa o ePrix de São Paulo, etapa inaugural da nova temporada da categoria elétrica.
Martí teve problemas ao diminuir a velocidade em bandeira amarela e atingiu outros dois competidores: o suíço Nico Muller, da Porsche, e o português António Félix da Costa, da Jaguar. O Motorsport.com te mostra:
Veja debate sobre a classificação para a grande final da F1, em Abu Dhabi:
Watch:
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários