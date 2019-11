Felipe Massa esteve em São Paulo antes de focar 100% na abertura de mais uma temporada da Fórmula E, a sexta da história da categoria e a segunda do ex-piloto da Fórmula 1 no campeonato elétrico. Em pauta, os primeiros testes com vistas ao novo desafio, com as dificuldades da chegada efetiva da Mercedes, que tem parceria técnica com a equipe Venturi.

“A expectativa é grande, com o segundo ano eu tenho mais experiência", disse Massa ao Motorsport.com. "Antes era totalmente diferente, o campeonato (em si), eu não conhecia as pistas, o carro, foi uma experiência totalmente nova para mim.”

“Espero que tenhamos um segundo muito melhor, com um carro mais competitivo com a Mercedes. Temos muito o que desenvolver ainda, mas a oportunidade de trabalhar com uma empresa muito mais preparada para o lado da competição é, sem dúvida, maior.”

“Tivemos muitos problemas até agora, tudo é novo, não é tão fácil como parece, temos muito trabalho pela frente, mas sem dúvida, do primeiro dia que começamos até agora, evoluímos bastante.”

Além disso, Massa também falou sobre o futuro dos carros elétricos no mercado automotivo, tanto na Europa como no Brasil. Confira a entrevista completa:

Veja imagens dos testes de pré-temporada da Fórmula E