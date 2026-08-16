A temporada da Fórmula E terminou neste domingo, com o e-Prix de Londres, com duas corridas no fim de semana, levando a briga até o último segundo. Taylor Barnard conquistou a vitória na corrida, mas o fim de semana de comemoração é de Pascal Wehrlein, que, apesar dos problemas e de uma rodada no fim da prova, conquistou o título da temporada 2025-26.

Nyck De Vries largou na pole, tendo Edoardo Mortara em segundo e a dupla da Mahindra conseguiu manter a ponta na largada, enquanto alguns toques aconteciam mais ao fundo do grid.

Logo atrás, Nico Muller já atuava como segundo piloto, segurando o restante do grid para que Pascal Wehrlein tentasse atacar os dois carros à sua frente, buscando mais uma vitória para se confirmar campeão da categoria.

Lucas Di Grassi, que teve problemas na classificação mais cedo, teve que pagar uma punição de stop and go por ter feito trocas em seu carro. Vale lembrar que o brasileiro se despede das pistas neste fim de semana.

Com o modo ataque acionado, Antônio Felix da Costa conseguiu fazer a ultrapassagem em cima da dupla da Porsche, trazendo consigo Taylor Barnard, que assumiu a terceira posição.

A disputa ficou quente entre Da Costa e Wehrlein pela quarta posição, porque o piloto alemão precisava de todas as posições possíveis para conquistar o título.

Na 14ª volta, Di Grassi foi informado de que deveria parar o carro por problemas e abandonou a etapa que fecha sua carreira nas pistas de automobilismo.

A Porsche enfrentou problemas com Muller, que teve um pequeno toque com outro piloto e perdeu algumas posições, deixando Wehrlein desprotegido para disputar posições com Da Costa, mas tendo Mitch Evans logo atrás com o modo ataque.

O britânico conseguiu subir para a quarta posição, tentando chegar em Barnard para garantir o pódio.

No fim da corrida, Wehrlein e Jake Dennis tiveram um pequeno toque, com o carro de Pascal perdendo diversas posições, caindo para 16º, atrás do companheiro de equipe. Com isso, a possibilidade de título caiu no colo de Evans, mas o piloto precisaria vencer a corrida e, com poucas voltas, havia dificuldades em ultrapassar as duas Mahindras.

A corrida terminou com vitória de Barnard, com De Vries em segundo e Mortara em terceiro. Evans terminou em quarto, enquanto Felipe Drugovich cruzava a linha de chegada em 13º.

Posição Piloto Gap 1 Barnard LEADER 2 De Vries 0.614 3 Mortara 6.087 4 Evans 7.722 5 Buemi 16.754 6 Vergne 17.205 7 Cassidy 17.864 8 Martí 18.312 9 Nato 19.343 10 Rowland 24.990 11 Günther 31.219 12 Müller 35.367 13 Drugovich 38.658 14 Wehrlein 48.737 15 Da Costa 49.110 16 Ticktum 59.710 17 Maloney 1:03.794 18 Dennis 26.684 19 Ericsson DNF 20 Di Grassi DNF

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