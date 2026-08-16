Wehrlein é campeão da F-E apesar de problemas; Barnard vence corrida 2, Drugovich termina em 13º e Di Grassi abandona
Alemão chegou a rodar nas últimas voltas, não pontuou, mas garantiu o título na última temporada do Gen3
Foto de: DPPI
A temporada da Fórmula E terminou neste domingo, com o e-Prix de Londres, com duas corridas no fim de semana, levando a briga até o último segundo. Taylor Barnard conquistou a vitória na corrida, mas o fim de semana de comemoração é de Pascal Wehrlein, que, apesar dos problemas e de uma rodada no fim da prova, conquistou o título da temporada 2025-26.
Nyck De Vries largou na pole, tendo Edoardo Mortara em segundo e a dupla da Mahindra conseguiu manter a ponta na largada, enquanto alguns toques aconteciam mais ao fundo do grid.
Logo atrás, Nico Muller já atuava como segundo piloto, segurando o restante do grid para que Pascal Wehrlein tentasse atacar os dois carros à sua frente, buscando mais uma vitória para se confirmar campeão da categoria.
Lucas Di Grassi, que teve problemas na classificação mais cedo, teve que pagar uma punição de stop and go por ter feito trocas em seu carro. Vale lembrar que o brasileiro se despede das pistas neste fim de semana.
Com o modo ataque acionado, Antônio Felix da Costa conseguiu fazer a ultrapassagem em cima da dupla da Porsche, trazendo consigo Taylor Barnard, que assumiu a terceira posição.
A disputa ficou quente entre Da Costa e Wehrlein pela quarta posição, porque o piloto alemão precisava de todas as posições possíveis para conquistar o título.
Na 14ª volta, Di Grassi foi informado de que deveria parar o carro por problemas e abandonou a etapa que fecha sua carreira nas pistas de automobilismo.
A Porsche enfrentou problemas com Muller, que teve um pequeno toque com outro piloto e perdeu algumas posições, deixando Wehrlein desprotegido para disputar posições com Da Costa, mas tendo Mitch Evans logo atrás com o modo ataque.
O britânico conseguiu subir para a quarta posição, tentando chegar em Barnard para garantir o pódio.
No fim da corrida, Wehrlein e Jake Dennis tiveram um pequeno toque, com o carro de Pascal perdendo diversas posições, caindo para 16º, atrás do companheiro de equipe. Com isso, a possibilidade de título caiu no colo de Evans, mas o piloto precisaria vencer a corrida e, com poucas voltas, havia dificuldades em ultrapassar as duas Mahindras.
A corrida terminou com vitória de Barnard, com De Vries em segundo e Mortara em terceiro. Evans terminou em quarto, enquanto Felipe Drugovich cruzava a linha de chegada em 13º.
|Posição
|Piloto
|Gap
|1
|Barnard
|LEADER
|2
|De Vries
|0.614
|3
|Mortara
|6.087
|4
|Evans
|7.722
|5
|Buemi
|16.754
|6
|Vergne
|17.205
|7
|Cassidy
|17.864
|8
|Martí
|18.312
|9
|Nato
|19.343
|10
|Rowland
|24.990
|11
|Günther
|31.219
|12
|Müller
|35.367
|13
|Drugovich
|38.658
|14
|Wehrlein
|48.737
|15
|Da Costa
|49.110
|16
|Ticktum
|59.710
|17
|Maloney
|1:03.794
|18
|Dennis
|26.684
|19
|Ericsson
|DNF
|20
|Di Grassi
|DNF
Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Indy: Ericsson tem estratégia perfeita e vence prova caótica em Markham; Collet é 19º após problemas
F1: Russell revela cicatrizes após substituir Hamilton na Mercedes em 2020
Wehrlein é campeão da F-E apesar de problemas; Barnard vence corrida 2, Drugovich termina em 13º e Di Grassi abandona
F1 dá possível 'spoiler' sobre futuro de Verstappen na Red Bull; saiba mais
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários