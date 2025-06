Alexander Jacoby acelera em Paul Ricard pela F4 Espanhola

Depois de disputar uma etapa na pista portuguesa do Algarve, a F4 Espanhola realiza nesta semana mais uma jornada internacional, com a realização da quarta etapa do campeonato 2025 em Paul Ricard.

O tradicional circuito francês situado em Le Castellet recebeu dezenas de corridas da F1, uma delas vencida por Nelson Piquet em 1985. É mais uma pista emblemática no calendário da F4 Espanhola, disputada competição, que tem cinco das sete etapas realizadas em autódromos por onde já passou a F1.

Não por acaso, com 13 equipes inscritas e grids sempre com cerca de 30 competidores representando mais de 20 países diferentes, a F4 Espanhola é uma das mais disputadas categorias do mundo na transição do kart para os monopostos.

Esta é a primeira temporada completa de Alexander Jacoby no evento, mas, em 2024, ele realizou algumas etapas e uma delas justamente foi em Paul Ricard. Agora, com mais quilometragem, ele espera mostrar bastante evolução, como tem sido desde temporada na Spain Winter Series, quando estreou com a equipe Monlau.

Agenciado pela A14, grupo de gerenciamento de carreira fundado pelo bicampeão mundial de F1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso, Jacoby tem um ano consistente até o momento, sempre orbitando a concorrida zona de pontuação da F4 Espanhola. Este foi o caso da etapa passada, no Algarve, quando foi P16 na primeira corrida.

Agora, com o campeonato chegando à metade, Jacoby espera mostrar na França os resultados que vem construindo ao longo do ano com a equipe e voltar a colocar a escuderia nos pontos, o que não acontece desde a primeira corrida do campeonato, disputada em março na pista de Aragón.

A etapa em Paul Ricard tem três treinos livres, dois qualis e três corridas, todas com transmissão ao vivo em espanhol e inglês pelo canal oficial da F4 Espanhola no Youtube.

“No ano passado competi em Paul Ricard, uma pista muito tradicional na Europa. Será interessante voltar lá depois de um ano e perceber o quanto melhorei acelerando o monoposto. O campeonato está chegando à metade e vamos trabalhar forte para buscar os melhores resultados com a equipe Monlau”, disse Alexander Jacoby.

