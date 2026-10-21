Dallagnol sonha com título rookie na Eurocup3 e disputa penúltima etapa na Hungria
Terceiro colocado entre os estreantes, piloto gaúcho está no top 5 geral do campeonato
Destaque brasileiro na Eurocup3, Heitor Dallagnol acelera neste final de semana no autódromo de Hungaroring, na Hungria, palco da penúltima etapa do campeonato. O piloto da Palou Motorsport chega para a sétima rodada dupla do ano no top 5 da classificação e ainda sonhando com o título rookie.
“Chegamos na Hungria para mais um grande desafio. Estamos na quinta colocação geral do campeonato e o sonho de conquistar o título rookie segue mais vivo do que nunca”, diz Heitor, que foi campeão da F4 Brasil em 2025 e tem apoio de Bradesco.
“Sei que não será fácil, mas ninguém disse que seria. Cada desafio me torna mais forte e cada corrida é uma nova oportunidade de mostrar o que sou capaz”, completa Heitor, que é o terceiro colocado do campeonato rookie.
A programação da Eurocup3 prevê dois treinos nesta sexta-feira. A classificação está marcada para 4h40 da manhã de sábado e no mesmo dia acontece a corrida 1, prevista para 8h30 da manhã. A segunda classificação será no domingo as 4h50, enquanto a corrida 2 está marcada para 9h30 (horários de Brasília). As provas são exibidas pelo Bandsports e no YouTube.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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