Gabriel Gomez e a equipe US Racing desembarcam no tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, para a disputa da quinta etapa do Campeonato Italiano de Fórmula 4. O catarinense de 18 anos é o único brasileiro do grid e vive uma fase excelente em sua primeira temporada com a US Racing, equipe fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher, e chega confiante após dois finais de semana muito consistentes no mês de julho, com vitórias que o impulsionaram para a vice-liderança do campeonato, reunindo dezenas de nacionalidades e as principais equipes da base europeia.

O desafio em Ímola é particularmente importante, pois restarão apenas duas etapas no calendário, em Barcelona e Misano, ambas programadas para depois da pausa de verão. Por isso, Gabriel sabe que este será um momento-chave para entrar de vez na disputa direta pelo título.

Na etapa anterior, em Mugello, Gomez saltou da terceira para a segunda posição na tabela de classificação, reduzindo a diferença para o líder Kean Nakamura-Berta para 59 pontos. Ele agora soma 154 pontos, mesmo total do norte-americano Sebastian Wheldon, também piloto da Prema como Nakamura.

Antes de Ímola, Gabriel também brilhou na abertura da Euro4 em Paul Ricard, onde teve uma performance dominante: venceu duas corridas e terminou a outra em segundo lugar. O resultado reforçou a boa fase do brasileiro e aumentou sua confiança para encarar mais um duelo direto com os pilotos da Prema e outros nomes fortes da categoria.

Ímola, um dos traçados mais técnicos e tradicionais do automobilismo europeu, exigirá uma abordagem cerebral. Com 4,909 km de extensão e 19 curvas, o circuito é conhecido pelas zebras altas, áreas de escape reduzidas e pela alternância entre trechos de alta velocidade e setores travados, exigindo precisão e boa capacidade de leitura de corrida. Trata-se de uma pista estreita e de ultrapassagens difíceis, o que reforça a importância da classificação, que seguirá o formato tradicional da F4 Italiana com duas sessões de tomada de tempo: a primeira define o grid da Corrida 1 e a segunda determina a ordem de largada da Corrida 2. Já o grid da Corrida 3 será baseado na segunda melhor volta registrada ao longo das duas sessões, exigindo consistência total e precisão para cravar não uma, mas duas voltas rápidas por sessão.

A programação do fim de semana inclui duas sessões de testes coletivos na quinta-feira (31), seguidas por dois treinos livres na sexta-feira (1º), antes das duas classificatórias no fim do dia. As Corridas 1 e 2 acontecem no sábado (2), enquanto a Corrida 3, encerrando as atividades da quinta etapa, será no domingo (3). Cada prova tem duração de 30 minutos mais uma volta e as transmissões acontecem ao vivo pelos canais digitais oficiais da F4 Italiana.

“Estamos partindo para a última etapa da F4 Italiana antes da pausa de verão. É uma semana muito importante, porque quando voltarmos, será a reta final do campeonato. Precisamos nos concentrar bastante para fazer um bom trabalho e tentar diminuir a diferença para o líder, saindo para a última parte da temporada fortes e com reais chances de título. Estamos muito confiantes para essa etapa e vivemos um ótimo momento com os resultados recentes. Será minha primeira vez correndo em Ímola, mas acredito que podemos ter uma boa performance. Fizemos um teste no início do ano e agora serão dias de muito foco e trabalho com a equipe desde os testes coletivos, para maximizar nosso desempenho e entrar na pausa com uma visão clara das possibilidades para as duas últimas etapas", disse Gabriel Gomez.

F4 Italiana - Etapa 5 - Ímola (Horários de Brasília):

Quinta-feira, 31 de julho

04:00 – 05:55 – Testes Coletivos 1

09:00 – 10:55 – Testes Coletivos 2

Sexta-feira, 1 de agosto

04:00 – 04:40 – Treino Livre 1

08:20 – 09:00 – Treino Livre 2

13:10 – 13:25 – Qualifying 1

13:35 – 13:50 – Qualifying 2

Sábado, 2 de agosto

06:40 – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

13:40 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

Domingo, 3 de agosto

07h00 – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

F4 Italiana - Campeonato após 4 etapas (top5)

1. Kean Nakamura Berta (JAP) 213 pontos

2. Gabriel Gomez (BRA) 154

3. Sebastian Wheldon (EUA) 154

4. Alex Powell (EUA) 113

5. Emanuele Olivieri (ITA) 94

